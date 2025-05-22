Экс-помощник Гвардиолы возглавил «Монтеррей», за который играет Рамос

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вчера, 09:54

«Монтеррей» объявил о назначении на должность главного тренера.

Каталонский специалист и его штаб начнут подготовку к Клубному чемпионату мира, который пройдёт летом.

Торрент был помощником Пепа Гвардиолы во второй команде «Барселоны» в 2007 году, а позже стал частью его штаба в основе (2008-2012). Также ассистировал Гвардиоле в «Баварии» (2013-2016) и «Манчестер Сити» (2016-2018). В 2024-м возглавлял «Атлетико Сан-Луис».

За «Монтеррей» играет бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.