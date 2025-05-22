Не всем игрокам «Тоттенхэма» хватило медалей за победу в Лиге Европы

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вчера, 08:35

Не все игроки «Тоттенхэма» смогли получить медали за победу в Лиге Европы во время церемонии награждения.

После того как Ив Биссума забрал свою награду, президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) повернулся, чтобы поговорить с делегатом, предположительно, для обсуждения того факта, что коробка с наградами опустела.