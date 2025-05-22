Не всем игрокам «Тоттенхэма» хватило медалей за победу в Лиге Европы

Не все игроки «Тоттенхэма» смогли получить медали за победу в Лиге Европы во время церемонии награждения.
После того как Ив Биссума забрал свою награду, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин повернулся, чтобы поговорить с делегатом, предположительно, для обсуждения того факта, что коробка с наградами опустела.
Следующим в очереди был Родриго Бентанкур, но Чеферин только пожал ему руку, как и Кристиану Ромеро. После этого глава УЕФА коротко поговорил с Хын-Мин Соном, прежде чем вручить ему трофей. В результате этой тройке футболистов пришлось позировать с кубком Лиги Европы на поле без золотых медалей на шее.
Понапридумывали кучу бестолковых турниров, раздувают и так непомерный календарь командам - всё ради дополнительной прибыли. А сделать на пять лишних медалей больше - не хватило денег.
В этом казусе все последние реформы футбольных чиновников. Сами себя дураками на весь мир выставили.
Понапридумывали кучу бестолковых турниров, раздувают и так непомерный календарь командам - всё ради дополнительной прибыли. А сделать на пять лишних медалей больше - не хватило денег.
В этом казусе все последние реформы футбольных чиновников. Сами себя дураками на весь мир выставили.