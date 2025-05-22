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Не всем игрокам «Тоттенхэма» хватило медалей за победу в Лиге Европы

вчера, 08:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Не все игроки «Тоттенхэма» смогли получить медали за победу в Лиге Европы во время церемонии награждения.

После того как Ив Биссума забрал свою награду, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин повернулся, чтобы поговорить с делегатом, предположительно, для обсуждения того факта, что коробка с наградами опустела.

Следующим в очереди был Родриго Бентанкур, но Чеферин только пожал ему руку, как и Кристиану Ромеро. После этого глава УЕФА коротко поговорил с Хын-Мин Соном, прежде чем вручить ему трофей. В результате этой тройке футболистов пришлось позировать с кубком Лиги Европы на поле без золотых медалей на шее.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:49
Коррупция на лицо.
Dauletbek
Dauletbek ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:45
Потом уже не интересно)) Для футболистов эти эмоции там, а после уже не то...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:44
Не организованность! Не знаю, как это у них делается. Надо было просто посмотреть список игроков. Если не уверен, сделай заранее запрос, оба финалиста отправят списки игроков. На таком уровне это недопустимо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:28
Потом по почте получат.
Niagara
Niagara
вчера в 14:44
трудно было посчитать игроков?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:19
"В результате этой тройке футболистов пришлось позировать с кубком Лиги Европы на поле без золотых медалей на шее." - Хоть бы кого ни будь в соседний ларёк за "шоколадными" послали...)))
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 10:41
Как то это нездорово.. 🤔
gagvcst7jrau
gagvcst7jrau
вчера в 10:36
Сколько было положено по регламенту, столько и выдали.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:34
Не хорошо получилось! Косяк серьезный так то на таком уровне
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:06
Облажались однако. Считать разучились похоже))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:05
УЕФА уже на медалях экономят. Во всей организации не нашлось человека, который бы до тридцати считать умел?
Понапридумывали кучу бестолковых турниров, раздувают и так непомерный календарь командам - всё ради дополнительной прибыли. А сделать на пять лишних медалей больше - не хватило денег.
В этом казусе все последние реформы футбольных чиновников. Сами себя дураками на весь мир выставили.
YNWA
YNWA
вчера в 09:02
Чуть позже передадут, пусть не переживают!
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:54, ред.
Финал был настолько плох, что даже некоторые медали не выдержали, и самовольно покинули расположение коробки.
lotsman
lotsman
вчера в 08:53
Металла не хватило, чтобы наштамповать для всех.)
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