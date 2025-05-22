Захарян может сыграть с «Реалом» в последнем туре чемпионата Испании

В пресс-службе «Реала Сосьедад» поделились информацией о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен Захарян хорошо себя чувствует, работает с командой в общей группе. Если не будет никаких инцидентов, то он будет доступен для участия в субботнем матче.
23 февраля российский игрок получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).
24 мая «Реал Сосьедад» проведёт матч заключительного тура чемпионате Испании с мадридским «Реалом» на выезде.
тот случай, когда здоровья нет, а талант есть.
в летом уйдет в аренду.
тот случай, когда здоровья нет, а талант есть.
в летом уйдет в аренду.