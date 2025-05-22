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Захарян может сыграть с «Реалом» в последнем туре чемпионата Испании

вчера, 12:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗавтра в 17:15 Не начался

В пресс-службе «Реала Сосьедад» поделились информацией о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян хорошо себя чувствует, работает с командой в общей группе. Если не будет никаких инцидентов, то он будет доступен для участия в субботнем матче.

23 февраля российский игрок получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

24 мая «Реал Сосьедад» проведёт матч заключительного тура чемпионате Испании с мадридским «Реалом» на выезде.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:11
Приберегли на десерт... перед арендой...
mmvj2ghg39jv
mmvj2ghg39jv
вчера в 14:29
Ну не надо таких жертв! Ничего святого нет у этих сосьедадцев!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:34
Анчелотти такой: "Вот черт....шансов теперь нет"
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:31
Там пижонства и детства больше, чем таланта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:18
хорошо, хоть не АПЛ или Чемпионшипе Захарян - там бы просто уже закончил карьеру...не для него эта интенсивность.
тот случай, когда здоровья нет, а талант есть.
в летом уйдет в аренду.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:15
Ну в последнем туре с великим клубом и можно сыграть
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:10
Доступен это не означает что сыграет...
7kjew2je4wng
7kjew2je4wng
вчера в 12:59
Даже здесь есть сомнения
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:57
Весь год берёг себя ради игры с Реалом.
Гость
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