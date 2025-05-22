Захарян может сыграть с «Реалом» в последнем туре чемпионата Испании

В пресс-службе «Реала Сосьедад» поделились информацией о состоянии здоровья полузащитника .

Арсен Захарян хорошо себя чувствует, работает с командой в общей группе. Если не будет никаких инцидентов, то он будет доступен для участия в субботнем матче.