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«Реал» сменит бренд одежды

вчера, 13:25

Мадридский «Реал» больше не будет носить одежду итальянского бренда Zegna.

Соглашение, по которому компания стала официальным партнёром клуба по поставке одежды класса люкс для путешествий, обеспечивая ей основные составы мужских и женских футбольных и баскетбольных команд, а также их тренерские штабы, подошло к концу. Стороны начали сотрудничать в 2022 году.

«Сливочные» в своих соцсетях поблагодарили теперь уже бывшего партнёра. По информации источника, клуб может заключить контракт с Louis Vuitton.

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Реал
Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
5n59fe89bfvu
5n59fe89bfvu
вчера в 18:04
Поддерживают отечественного производителя)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:32
Амбассадорами Луи Виттон являются сплошь китайские и корейские актёры и актрисы. Интересно, они смогут пошить вещи на высоких игроков? 🤔
Incredulous
Incredulous ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
А как по мне, так и то и другое для этих самых, нетрадиционных... Но, думаю бразильцам в команде, с их склонностью ко всему блестящему и вызывающему, стиль от Louis Vuitton точно зайдёт))
Futurista
Futurista
вчера в 13:42, ред.
Zegna это классика мужской одежды и стиля...
Louis Vuitton больше китч для нетрадиционных ребят и рэперов)...
Судите сами)...
yk4drq6u29rj
yk4drq6u29rj
вчера в 13:37
Значит будет новый тренер и новые успехи
Гость
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