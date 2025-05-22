«Реал» сменит бренд одежды

Мадридский «Реал» больше не будет носить одежду итальянского бренда Zegna.
Соглашение, по которому компания стала официальным партнёром клуба по поставке одежды класса люкс для путешествий, обеспечивая ей основные составы мужских и женских футбольных и баскетбольных команд, а также их тренерские штабы, подошло к концу. Стороны начали сотрудничать в 2022 году.
«Сливочные» в своих соцсетях поблагодарили теперь уже бывшего партнёра. По информации источника, клуб может заключить контракт с Louis Vuitton.
Louis Vuitton больше китч для нетрадиционных ребят и рэперов)...
Судите сами)...
Louis Vuitton больше китч для нетрадиционных ребят и рэперов)...
Судите сами)...