«Реал» сменит бренд одежды

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вчера, 13:25

Мадридский «Реал» больше не будет носить одежду итальянского бренда Zegna.

Соглашение, по которому компания стала официальным партнёром клуба по поставке одежды класса люкс для путешествий, обеспечивая ей основные составы мужских и женских футбольных и баскетбольных команд, а также их тренерские штабы, подошло к концу. Стороны начали сотрудничать в 2022 году.

«Сливочные» в своих соцсетях поблагодарили теперь уже бывшего партнёра. По информации источника, клуб может заключить контракт с Louis Vuitton.