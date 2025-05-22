Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Крылья Советов» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение

вчера, 10:59

«Крылья Советов» на заседании в арбитражном суде предложили компании «РТ‑Капитал» новое мировое соглашение, судья удовлетворила ходатайство самарского клуба, передаёт корреспондент «Матч ТВ».

Иск «РТ‑Капитал» к КС связан с задолженностью по договору займа. Компания требует от клуба 933 миллиона рублей.

Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования, — заявили представители «Крыльев Советов» во время разбирательства.

Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с «ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет». Позиция «РТ‑Капитал» заключается в том, что заключить мировое соглашение можно на любой стадии процесса.

Судья удовлетворил ходатайство «Крыльев Советов», следующее заседание по делу состоится 10 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Судебный процесс по делу о смерти Марадоны приостановлен
21 мая
Бывший президент «Барсы» получил 232 тысячи евро компенсации вместо 30 млн
16 мая
«Интер» не будет платить «Спортингу» компенсацию за переход Жоау Мариу
03 мая
Сафонова могут привлечь к уголовной ответственности
30 апреля
ОфициальноСуд окончательно присудил «Бохуму» победу в матче с «Унионом»
28 апреля
ОфициальноСпортивный арбитражный суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»
25 апреля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:14
Они видно в надежде отложить на потом)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:05
Мировое соглашение или нет, а "Капиталистам" , всё равно придётся "забашлять"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 