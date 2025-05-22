«Крылья Советов» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение

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вчера, 10:59

«Крылья Советов» на заседании в арбитражном суде предложили компании «РТ‑Капитал» новое мировое соглашение, судья удовлетворила ходатайство самарского клуба, передаёт корреспондент «Матч ТВ».

Иск «РТ‑Капитал» к КС связан с задолженностью по договору займа. Компания требует от клуба 933 миллиона рублей.

Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования, — заявили представители «Крыльев Советов» во время разбирательства.

Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с «ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет». Позиция «РТ‑Капитал» заключается в том, что заключить мировое соглашение можно на любой стадии процесса.

Судья удовлетворил ходатайство «Крыльев Советов», следующее заседание по делу состоится 10 июля.