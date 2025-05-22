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Серия А объявила кандидатов на звание самого ценного игрока сезона

вчера, 09:40

Серия А объявила претендентов на получение награды самому ценному игроку сезона в разных амплуа.

Лучший футболист до 23 лет: Себастьяно Эспозито («Эмполи»), Николас Пас («Комо»), Кенан Йылдыз («Ювентус»);

Лучший вратарь: Давид Де Хеа («Фиорентина»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Миле Свилар («Рома»);

Лучший защитник: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Нуну Тавареш («Лацио»);

Лучший полузащитник: Николо Барелла («Интер»), Скотт МакТоминэй («Наполи»), Тиджани Рейндерс («Милан»);

Лучший нападающий: Моизе Кин («Фиорентина»); Риккардо Орсолини («Болонья»), Матео Ретеги («Аталанта»);

Победитель будет объявлен 23 мая.

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A.S.A
A.S.A
вчера в 15:32
Попробую сделать свой прогноз
Итак, вратари....тут всё очень сложно
Давида на закате карьеры занесло в Фиорентину и он доказал всем, что является одним из лучших киперов, и рано его списали из МЮ...!!! Де Хеа тащил фиалок весь сезон, совершая множество спасений!
Свилар....Раньери доверился сербу и тот его не подвел. Любимый счет римлян был 1-0, во многом благодаря именно игры серба!!!
Савич...Ваня в очередной раз провел сильный сезон и как по мне, пора ему на повышение!!! Форма отличная, возраст хороший, сербу пора в топ клуб!!! Я выбираю Савича!!!
Защитник....Тавареш как по мне это игрок однодневка....очень слабый сезон в Арсенале и приятно удивил в Лацио, правда провел отлично лишь первую часть сезона.....Лацио выкупит его у Арсенала и перепродаст по бырому, вот и поглядим, как будет дальше выступать.
Бастони....как по мне это топовый игрок на своей позиции, мечта любого топ клуба и очередной сильный сезон доказывает это!
Буонжорно лично для меня открытие сезона. Да, он отлично играл еще за Торино, но у Конте он стал просто монстром обороны!!!
Победителем тут будет тот, чья команда победит в СерииА....но на мой взгляд Алессандро заслужил награду!
Полузащитники...Барелла это алмаз, который так же как и Бастони проводят очень сильные сезоны не первый год, но я выбераю шотландца Мак Томинейя!! Скотт вынужденно ушел из МЮ и как оказалось не зря! Стал важной фигурой в футболе Конте и имеет хорошие шансы завоевать трофей! Райндерс тоже проводит хороший сезон в Милане, но на мой взгляд шотландец лучше!
Нападающий....тут Ретеги без вариантов. Главная ударная сила Аталанты плюс лучший бомбардир Серии А
Лучший молодой игрок....Нико Пас! Молодой аргентинец тащит скромный Комо являясь мозгом команды Фабрегаса. Он даже чем то похож на самого Сеска в игровом плане! Реал скорее всего вернет игрока обратно и выгодно перепродаст, или Алонсо сделает из него игрока типа Вирца!
Савич
Буонжорно
Мак Тиминэй
Ритеги
Пас
fifa77707
fifa77707
вчера в 12:28
Последний по-настоящему мастеровитый лучший игрок был Кварацхелия , к сожалению мне как болельщику серии-а обидно , что у нас почти нет по-настоящему мастеровитых игроков
nikolah
nikolah
вчера в 12:10
Бастони и Мактоминэй будут лучшими в своих амплуа, по остальным не знаю
a5bxgm34zmef
a5bxgm34zmef
вчера в 09:49
Не особо представительный вышел список
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:49, ред.
Ого, Де Хеа ещё в строю. Я уж и подзабыл про него вовсе. Думал он уже завязал с футболом. А он оказывается в далеко не последнем клубе играет, ещё и на награду претендует.
Гость
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