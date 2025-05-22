Серия А объявила кандидатов на звание самого ценного игрока сезона

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вчера, 09:40

Серия А объявила претендентов на получение награды самому ценному игроку сезона в разных амплуа.

Лучший футболист до 23 лет: («Эмполи»), («Комо»), («Ювентус»);

Лучший вратарь: («Фиорентина»), («Торино»), («Рома»);

Лучший защитник: («Интер»), («Наполи»), («Лацио»);

Лучший полузащитник: («Интер»), («Наполи»), («Милан»);

Лучший нападающий: («Фиорентина»); («Болонья»), («Аталанта»);

Победитель будет объявлен 23 мая.