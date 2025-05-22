«Ливерпуль» не узнают после этих трансферов. Слот выбивает деньги на крутых футболистов атаки

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вчера, 15:21

Цель клуба – успех в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» был хуже ПСЖ по сумме двух матчей в плей-офф престижного турнира, что после вылета признал тренер будущих чемпионов Англии Слот. Показатели в АПЛ у «Ливерпуля» далеко не рекордные, если сравнивать с очками предыдущих триумфаторов и «золотой» командой Клоппа. Но дома взяли титул, хотя команда не изменилась по составу сразу после ухода Юргена. А теперь не исключают важные перемены. Латераль Александер-Арнольд покинул родной Ливерпуль, а Слот старается выбить у скуповатого американского руководства клуба деньги на сильные трансферы. Подписали Фримпонга, неуступчивого атакующего правого защитника, который постарается зарекомендовать себя в АПЛ и помочь Салаху справа. Именно Мохамед вместе с ван Дейком могли обратить внимание директора Эдвардса на одну особенность чемпионского «Ливерпуля». Команде не хватает стабильных результативных напарников для результативного Салаха. Постараются заманить двух молодых футболистов, хотя есть альтернативные варианты.

«Горожане» считают переход Вирца слишком дорогим

У «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» была драка за футболиста с неприличным ценником. Шейхи отказались заплатить «Саутгемптону» за ван Дейка, Вирджил за 84.7 млн евро оказался в «Ливерпуле». Один из ключевых трансферов Клоппа. Теперь снова драка, но ценник намного выше. За Вирца просят 150 млн евро. Перес считает, что это перебор, «Реал» выбыл из гонки за немца. «Манчестер Сити» не готов обновлять клубный рекорд. А вот руководство «Ливерпуля», не делая крупных трансферов год назад, собрало деньги на подобный широкий жест.

Остаются сомнения, стоит ли поднимать планку настолько высоко. Это не трансфер в стиле «Ливерпуля». Арне Слот должен быть уверен, что Вирц справится с заданиями в АПЛ и приживется в команде. Гарантий в таких случаях не бывает, но здесь ставка на будущее. Планируют подписать лидера на годы вперед. Вирц хотел работать с Гвардиолой, но если всё упирается в деньги – у «Манчестер Сити» расходы на новичков выше, им сложнее вписаться в правила УЕФА , то «Ливерпуль» станет основным претендентом на трансфер молодого и бойкого немца.

Кроме Вирца, изучают альтернативные варианты, «красным» точно нужен классный плеймейкер. Кевин Де Брюйне покинул «Манчестер Сити». Сразу не стал исключать переход в другой английский клуб свободным агентом. Вспомнили даже, что Кевин болел за «Ливерпуль» в детстве. Независимо от выбора между Кевином и Флорианом – хотя можно подписать обоих, показательным остается интерес к игрокам такой природы. Слоту нужен шикарный мастер последних передач, который сам умеет отличиться в важный момент в плей-офф ЛЧ .

Вирц и Де Брюйне в этом сезоне не принесли «Байеру» и «Манчестер Сити» соответственно по коллекции трофеев, зато раньше были лидерами и побеждали. Флориан намного моложе и дороже, но это логичная цель. Бельгиец и немец могли бы найти себе место на поле в составе чемпионов Англии. Вот только Кевин может из уважения к «Манчестер Сити» выбрать вариант с «Наполи» за пределами АПЛ , а Вирц пока ждёт вердикта шейхов. Хотя ценник кусается, люди из «Манчестер Сити» умеют разбрасываться деньгами и не хотят уступать «Ливерпулю».

В «Атлетико» не желают отпускать Хулиана Альвареса

«Байер» смирился с реальностью, в которой Вирц покидает клуб, ведь Флориан мог уехать еще год назад после чемпионства в Леверкузене. А в «Атлетико» не хотят мириться с реальностью, в которой новичок прошлого лета Альварес слишком хорош для третьей команды Испании. Впрочем, «Ливерпуль» может пострадать из-за уважения Альвареса к Гвардиоле. Хотя аргентинец не стал центральной фигурой в основе «горожан», Хулиан выигрывал с клубом из Манчестера трофеи. Возможно, не хочет возвращаться в Англию и сражаться против экс-команды.

Тогда Альварес будет целью «Барселоны», так как со временем заменят Левандовского, попробуют найти идеального напарника для Ямаля и Рафиньи. Хулиан невероятно хорош, поскольку Паук умеет работать в оттяжке и делиться мячом с тяжелым нападающим. Также Хулиан может занять место на острие, подыгрывая второму форварду Гризманну. Аргентинец умеет реализовать штрафной удар, у него дриблинг и ум. В серии пенальти против «Реала» случайно дважды коснулся мяча, но Альварес просто поскользнулся, чистой воды роковая случайность.

А вот интерес со стороны «Ливерпуля» не случаен. «Манчестер Сити» не отдал бы форварда конкуренту. Но нападающих «Атлетико» выманивали в Англию. Агуэро, Торрес и Диего Коста становились успешными снайперами в АПЛ . Фернандо пережил сложные отрезки в «Челси», но Торрес был звездой «Ливерпуля». Суарес, который классно играл в Испании, до этого представлял «красных». Нападающие, которые могут стать полезными в системе «Атлетико», подходят команде Слота, где раньше на острие был Фирмино, а теперь нет суперзвезды.

Слоту надо готовиться к отказам крутых футболистов

Джуд Беллингем, Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо вели переговоры с «Ливерпулем», но оказывались в других клубах. Жены и подруги футболистов самого высокого уровня не в восторге от небольшого по меркам футбольных столиц города Ливерпуля. Им скучно в провинции, хочется в Лондон, Мадрид, Барселону и Париж. Можно выдернуть парня из «Брайтона», как было с МакАллистером, но сложно заманить в Ливерпуль футболистов, чьи семьи настоятельно хотят жить в другом климате. Но у «Ливерпуля» есть деньги, без новичков не останутся.

Прячут туз в рукаве для переговоров с «Атлетико». У Симеоне на скамейке сидит Серлот, и норвежец точно хочет получать больше игровой практики. Также у «Ливерпуля» есть Диас и Нуньес. Колумбиец и уругваец хотят покинуть Англию этим летом, один из них может стать частью сделки с «Атлетико» по Альваресу. Всё зависит от планов Хулиана. Если его жена наотрез отказывается возвращаться в Англию и предпочитает солнечную Испанию – аргентинец подождёт, когда «Барселона» насобирает мешки денег на его трансфер. А пока Хулиану звонил Слот.

В отличие от информации о Клоппе в «Роме», которую агент Юргена опроверг, слухи о трансферах Альвареса, Вирца или Исака в «Ливерпуль» не кажутся безумными. В основе «красных» были молодые футболисты атаки, когда Салах перешел к ним из «Ромы». Хулиану точно нечего долго делать в «Атлетико», ведь повторит ошибку Гризманна и останется без чемпионства в Ла Лиге. Вирц выиграл салатницу дома, а «Бавария» не готова платить 150 миллионов евро за его трансфер. «Ливерпуль» готов сделать Салаху серию роскошных трансферных подарков.