Стало известно, почему главные звёзды сборной Нигерии не сыграют с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали источнику, почему главные звёзды национальной команды не примут участие в товарищеском матче с Россией.
В игре, которая пройдёт 6 июня в Москве, не сыграют Виктор Осимхен («Галатасарай»), Адемола Лукман («Аталанта»), Алекс Ивоби («Фулхэм»), а также Ахмед Муса, известный по выступлениям за московский ЦСКА.
Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей. Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.
Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора.
А наши чиновники! Они же из народа выходят. Икакой они путь проходят до верха. Только самые волевые, смелые, хитрые попадают к кормушке. И сами воруют, и нам жить дают. И многие из них - антизападное мировоззрение имеют. Еслиб не коррупция, вообще б ничего не двигалось. Атак медленно - но все же. Да мы молиться на них должны, а не хаять. То, что россия не развращает народ халявой, а все время заставляет шевелиться и поднимать попу с дивана, чтоб заработать, это плюс как раз. И что новые земли захватываем тоже круто, потому что до 20 века это быдо вполне нормально. Всю историю чнловечнства так развивалось общество. А не стогнировало без возможности роста, как те же бывшие викинги сейчас. Мужики захватят, бабы заселят. Этожизнь!
А наши чиновники! Они же из народа выходят. Икакой они путь проходят до верха. Только самые волевые, смелые, хитрые попадают к кормушке. И сами воруют, и нам жить дают. И многие из них - антизападное мировоззрение имеют. Еслиб не коррупция, вообще б ничего не двигалось. Атак медленно - но все же. Да мы молиться на них должны, а не хаять. То, что россия не развращает народ халявой, а все время заставляет шевелиться и поднимать попу с дивана, чтоб заработать, это плюс как раз. И что новые земли захватываем тоже круто, потому что до 20 века это быдо вполне нормально. Всю историю чнловечнства так развивалось общество. А не стогнировало без возможности роста, как те же бывшие викинги сейчас. Мужики захватят, бабы заселят. Этожизнь!
Вот, где НОВОСТЬ!
Недаром у меня вчерась было предчувствие...
"Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».
Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно.
Как сообщает Metaratings.ru, «Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны, предложили кандидатуру 26-летнего игрока.
Отмечается, что приоритетом для красно-белых остаются молодые легионеры с потенциалом роста. На правый фланг обороны «Спартак» рассматривает преимущественно российских футболистов.
Тикнизян – воспитанник академии ЦСКА, за «Локомотив» игрок выступает с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро."
А нужен он Спартаку???
Вот, где НОВОСТЬ!
Недаром у меня вчерась было предчувствие...
"Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».
Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно.
Как сообщает Metaratings.ru, «Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны, предложили кандидатуру 26-летнего игрока.
Отмечается, что приоритетом для красно-белых остаются молодые легионеры с потенциалом роста. На правый фланг обороны «Спартак» рассматривает преимущественно российских футболистов.
Тикнизян – воспитанник академии ЦСКА, за «Локомотив» игрок выступает с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро."
А нужен он Спартаку???
рфс, вашей всей ораве, не стыдно?
рфс, вашей всей ораве, не стыдно?
Я в шоке.🤭🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔😊😊😊😊
Я в шоке.🤭🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔😊😊😊😊