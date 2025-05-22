Стало известно, почему главные звёзды сборной Нигерии не сыграют с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали источнику, почему главные звёзды национальной команды не примут участие в товарищеском матче с Россией.

В игре, которая пройдёт 6 июня в Москве, не сыграют («Галатасарай»), («Аталанта»), («Фулхэм»), а также , известный по выступлениям за московский ЦСКА .

Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей. Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.

Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора.