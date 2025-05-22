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Стало известно, почему главные звёзды сборной Нигерии не сыграют с Россией

вчера, 09:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 Не начался

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали источнику, почему главные звёзды национальной команды не примут участие в товарищеском матче с Россией.

В игре, которая пройдёт 6 июня в Москве, не сыграют Виктор Осимхен («Галатасарай»), Адемола Лукман («Аталанта»), Алекс Ивоби («Фулхэм»), а также Ахмед Муса, известный по выступлениям за московский ЦСКА.

Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей. Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.

Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Terek-Anji (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Ну, повыше уровня того же жителя киргизии, и гораздо выше жителя анголы. Мы занижаем уровень россии по сравнению с западом, который - запад - уже лет пятнадцать как не тот во многом. Количество бигмаков, которое можно купить на медианную зп, в некоторых странах снижается год от года. Уровень потребления в той же японии... Вывспомните как еще двадцать лет назад гремела их бытовая техника!
А наши чиновники! Они же из народа выходят. Икакой они путь проходят до верха. Только самые волевые, смелые, хитрые попадают к кормушке. И сами воруют, и нам жить дают. И многие из них - антизападное мировоззрение имеют. Еслиб не коррупция, вообще б ничего не двигалось. Атак медленно - но все же. Да мы молиться на них должны, а не хаять. То, что россия не развращает народ халявой, а все время заставляет шевелиться и поднимать попу с дивана, чтоб заработать, это плюс как раз. И что новые земли захватываем тоже круто, потому что до 20 века это быдо вполне нормально. Всю историю чнловечнства так развивалось общество. А не стогнировало без возможности роста, как те же бывшие викинги сейчас. Мужики захватят, бабы заселят. Этожизнь!
Palex
Palex ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:05
Какой ты самокритичный шутник))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Дело в том, что я не самый умный человек. Оттого умникам мои мысли кажутся или шутками, или откровенной дуростью
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:43
Отличие среднефутбольной нашей с вами родины от нефутбольной россии в том, что ссср за 40 лет выиграл 5 второстепенных международных трофеев, а россия за 30 лет - 2.
Palex
Palex ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:42
Я что- то не пойму, ты шутишь или серьезно все это пишешь?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:34
Все, больше не буду вас, какболее старшего, поучать. Я в том не согласен, что они не заслуживают. Скорее, средний россиянин не заслуживает, чем они, прошедшие конкурс 1000 чел на место, гробящие свое здоровье чтобы мы их обсерали, рвущие жили и Бахрейн на потеху пивным лентяям, совокупляющиеся с явно недолюбленными нами моделями. Да им памятник надо ставить, особенно когда они перестали тратиться на западе так массово, как до 22.
Palex
Palex ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:21
Ты зачем со мной, провел этот ликбез? Ты реально считаешь, что я не знаю, кто такие звёзды футбола и как их имена? Или ты считаешь, что прожив всю жизнь в Союзе и России,, я не знаю, как живут, играют и жируют российские футболисты и как живут простые россияне? Я с тобой в одном соглашусь, что деньги они огромные зарабатывают, которых не заслуживают
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 18:07
Можно вопрос? Насколько велик уровень среднестатистического россиянина?
Balbes77773
Balbes77773 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:38
Володь,всё нормально)я ж Вас не обидел)Пишите,что считаете нужным,дружище!И не смотрите на комменты-мой Вам совет)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 17:20
У нас нет звезд. Околозвезда головин только, но даже не около))) вот он мог бы и фулхэм потянуть, не боги горшки обжигают. Вон, щесны основу барсы тянет со скрипом, у нас думаю можно не хуже найти кипера
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:49
Любой игрок "Фулхэма" заткнёт за пояс наших "звёзд". Не напрягаясь.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:45
Вообще - то это делается так. При получении согласия Федерация Футбола любой принимающей стороны ставит условие участия в матче основных игроков - звёзд, в нашем случае сб.Нигерии, которые указаны в информации. Я уверен, что РФС "постеснялся" поставить нигерийцам такое условие. Для нас главное - "громкий" соперник, чтобы козырнуть этим, а то, что в матче не будет того же Осимхена, главной звезды, это не важно. А потом хотим, чтобы нас уважали. Никогда этого не будет при сегодняшнем состоянии дел в стране. Чиновники - не ТЕ...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 16:34
Видимо, не того балбесом назвали)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 16:24
Но я отвечал на коммент как считал нужным, какой коммент
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 16:23
Да
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:18
И охота вам ерунду тут всякую обсуждать...
Вот, где НОВОСТЬ!
Недаром у меня вчерась было предчувствие...

"Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».
Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны, предложили кандидатуру 26-летнего игрока.

Отмечается, что приоритетом для красно-белых остаются молодые легионеры с потенциалом роста. На правый фланг обороны «Спартак» рассматривает преимущественно российских футболистов.

Тикнизян – воспитанник академии ЦСКА, за «Локомотив» игрок выступает с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро."


А нужен он Спартаку???
Balbes77773
Balbes77773 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:11
Владимир,добрый день.Вам не кажется,что смешали всё в кучу-"звёзды",наши чиновники,часы,себя???Наворотили до небес)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Palex (раскрыть)
вчера в 15:51
Звезды это мбаппе, салах. С некоторой натяжечкой Хвича или Педри. Есть еще восходящие, типа рафиньи или ямаля, о которых еще недавно не особо слышно было. Осимхен сдулся, а набирал неплохо. Наши игроки и чиновники не так уж плохи, как нам выгодно их засерать, чтоб самим на их фоне выглядеть. У футболистов, прошедших такую конкуренцию, как наши, не было детства, они трудоголики. Почему среди них нет звезд? -потому что в испании 10000 футболистов, а у нас 1000. Ну и общая деревянность северных народов по сравнению с кошачьими южными. И, кстати, наши ребятки очень успешны, тк получают, а значит и тратят, очень много. То есть они еще и для страны полезны, тк оборот денег очень развивает. Не стоит ждать от них звездного уровня, тк для этого нужно быть футбольной страной. Это все равно что грустить, почему у нас нет топовых часов - потому что мы не швейцария. Унас и без футбола несколько преимуществ перед другими, даже топовыми странами. Я приехал в россию в 2007 и пока что не то что мне что-то не нра, но сам не могу дотянуть до уровня среднего россиянина, настолько он высок относительно других стран того же постсоюза
Palex
Palex ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:40
Для нынешних игроков нашей сборной, они именно звёзды, уж Лукман точно...да и Осимхен тоже
Bombardier
Bombardier
вчера в 15:17
На безрыбье и рак – рыба.
Брулин
Брулин
вчера в 13:25
Мостовой о составе Нигерии против России: «Без Осимхена обойдемся! Не приедут звезды, и ладно. Мы с Брунеем играли – люди до сих пор не понимают, что это было»
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 12:55
У Нигерии есть звезды? ЗВЕЗДЫ В ФУЛХЕМАХ НЕ ИГРАЮТ!
Алеут
Алеут
вчера в 12:52
Такой футбол нам не нужен! Николай Озеров.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
Приедут голодные и босые студенты из российских вузов...
Vilar
Vilar
вчера в 11:59
За наши бабки прилетят второсортные мавпочки.
рфс, вашей всей ораве, не стыдно?
keqy9m3vg98f
keqy9m3vg98f
вчера в 11:59
Мусишка-то экс-конский мог бы и заглянуть по старой памяти
adekvat
adekvat
вчера в 11:27
Они просто испугались крупно проиграть великой команде и ее великому тренеру.
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:09, ред.
Сколько бесплатных спортивных школ для молодёжи можно открыть на финансирование сборной россии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:08
недостаточно денег предложил РФС нигерийцам за матч.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:57, ред.
Ваше сравнение напомнило мне, недавнее заявление Сп62, который сравнил игру Осинькина, с ВОВ...
Я в шоке.🤭🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔😊😊😊😊
Гость
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