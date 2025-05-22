«Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон

Представлен новый домашний комплект формы «Акрона» на сезон 2025/26. Пресс-служба тольяттинского клуба сообщает:
Наш новый игровой комплект, сочетающий в себе родной красный и паттерн цвета раскалённого металла — это дань уважения индустриальной стихии. «Литые» элементы формы, сияющие металлическими отблесками, будут заметны в любой обстановке, а искры ставшего традиционным диагонального паттерна будут выглядеть ярко на солнце и сиять в ультрафиолете на вечеринках в стиле блоккор.
Дополняет общий вид игровой футболки патч с девизом «За успехом лишь работа». Комплект также состоит из «стальных» шорт и гетр.
Съёмка презентации была проведена на предприятиях Акрон Холдинга – заводах «Электрощит» в Самаре и «Новосталь-М» в Балаково.
Такую красоту Рукаку забрызгать может. Ведь его никакими стальными шортами от любимого занятия не отвадить, хоть ты прореху в них на десять болтов закрути, он всё равно одиннадцатый вытащит
Такую красоту Рукаку забрызгать может. Ведь его никакими стальными шортами от любимого занятия не отвадить, хоть ты прореху в них на десять болтов закрути, он всё равно одиннадцатый вытащит