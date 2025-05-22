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«Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон

вчера, 08:53

Представлен новый домашний комплект формы «Акрона» на сезон 2025/26. Пресс-служба тольяттинского клуба сообщает:

Наш новый игровой комплект, сочетающий в себе родной красный и паттерн цвета раскалённого металла — это дань уважения индустриальной стихии. «Литые» элементы формы, сияющие металлическими отблесками, будут заметны в любой обстановке, а искры ставшего традиционным диагонального паттерна будут выглядеть ярко на солнце и сиять в ультрафиолете на вечеринках в стиле блоккор.

Дополняет общий вид игровой футболки патч с девизом «За успехом лишь работа». Комплект также состоит из «стальных» шорт и гетр.

Съёмка презентации была проведена на предприятиях Акрон Холдинга – заводах «Электрощит» в Самаре и «Новосталь-М» в Балаково.

«Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон «Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон «Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:20
Вот оно чё, Михалыч. Выходит "Акрон" на поле, а там Дзюба-в красных труселях))
a879syepg57h
a879syepg57h
вчера в 09:41, ред.
Комплект также состоит из «стальных» шорт и гетр.

Такую красоту Рукаку забрызгать может. Ведь его никакими стальными шортами от любимого занятия не отвадить, хоть ты прореху в них на десять болтов закрути, он всё равно одиннадцатый вытащит
drug01
drug01
вчера в 09:35
Главное чтобы была успешная игра?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:08
Форма как по мне неплохо смотрится. Только вот фонбет конечно не в тему. Хотя понимаю спонсор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Хороший лозунг про успех, правильный...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:57
Форма интересная,,но это Фонбет все перечёркивает своим уродством. Акрона удачи в новом сезоне
Гость
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