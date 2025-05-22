«Акрон» представил домашнюю форму на следующий сезон

Представлен новый домашний комплект формы «Акрона» на сезон 2025/26. Пресс-служба тольяттинского клуба сообщает:

Наш новый игровой комплект, сочетающий в себе родной красный и паттерн цвета раскалённого металла — это дань уважения индустриальной стихии. «Литые» элементы формы, сияющие металлическими отблесками, будут заметны в любой обстановке, а искры ставшего традиционным диагонального паттерна будут выглядеть ярко на солнце и сиять в ультрафиолете на вечеринках в стиле блоккор.

Дополняет общий вид игровой футболки патч с девизом «За успехом лишь работа». Комплект также состоит из «стальных» шорт и гетр.