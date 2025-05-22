От Евро-2008 и краха банков до чуда в Бильбао. Как изменился мир, пока «Тоттенхэм» ждал трофей

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вчера, 09:17

«Шпоры» перезапустили реальность.

От кнопочных телефонов к эпохе соцсетей

Кейн снял проклятие с себя, а теперь без ума от радости, ведь любимый клуб Харри тоже с долгожданным трофеем. Семнадцать лет назад «Тоттенхэм» выиграл Кубок Лиги у «Челси», а вчера обыграли «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы в Бильбао. Завоевали путевку в Лигу чемпионов, шесть клубов из Англии сыграют в основной стадии престижного турнира. Гол везучего Бреннана Джонсона принес Постекоглу трофей. Ангелос говорил, что всегда во втором сезоне в новом клубе выигрывает кубок. Теперь у Артеты за много лет в «Арсенале» и у тренера «Тоттенхэма» за два сезона одинаковое количество заметных трофеев. И только у греческого австралийца есть победа в еврокубке. Невероятный результат, а благодарить нужно не только авторов победной атаки, но и центрального защитника ван де Вена.

Микки вынес мяч с линии ворот, сейв сезона. Фанаты «шпор» проснулись в новом мире, а вот предыдущий трофей клуба выиграли на планете, где кнопочных телефонов было намного больше, чем смартфонов. Стандарты мобильного интернета только внедрялись. Именно в 2008-м представили первую версию ОС Android. Стартовала эра бюджетных смартфонов, изменившая мир коммуникации и социальных сетей. Семнадцать лет назад вышла лишь третья версия телефона от компании «Apple», а сейчас самым новым является iPhone 16. Мир музыки прошел путь от Димы Билана до Дуа Липы и Кендрика Ламара. В 2008 году Евровидение в Белграде выиграл российский певец Билан. В то время в мире можно было услышать любимую песню Хосепа Гвардиолы – хит группы «Coldplay» «Viva la vida».

Именно в год предыдущей победы «Тоттенхэма» испанец возглавил первую команду «Барселоны», чтобы покорить футбольный мир. А музыкальная планета была покорена поп-певицами. В чартах побеждали песни Rihanna, Katy Perry и Beyonce. По итогам прошлого года сотни миллионов людей услышали композиции Кендрика Ламара, Дуа Липы, Тейлор Свифт, Сабрины Карпентер и Билли Айлиш, а в России на первых местах реперы разного уровня паршивости.

Именно летом 2008-го режиссер Кристофер Нолан изменил мир фильмов о супергероях, на экраны вышел «Тёмный рыцарь». Актер, сыгравший Джокера – главного злодея, умер в начале 2008-го из-за наркотиков, но Хит Леджер вошел в историю, создав один из самых ярких образов в кино. Бэтмен триумфально вернулся в мир доходной поп-культуры, фильмы о супергероях стали ещё популярнее благодаря усилиям Нолана. А вот спустя 17 лет «Оскар» получил фильм «Анора» о секс-работнице, вышедшей замуж за сына российского олигарха.

Кроме Олимпиады в Пекине, на которой уверенную победу по золотым медалям одержала команда Китая, а Месси, Агуэро и Ди Мария выиграли с Аргентиной «золото» в футболе, главным событием года стал финансовый кризис. Американские банки пережили жесткое банкротство, потянув за собой крах почти по всему миру. Но были и хорошие новости. Мошенника Бернарда Мейдоффа задержали по обвинению в создании самой крупной финансовой пирамиды в истории на 65 миллиардов долларов. Схема Понци вскрылась, Мейдофф получил 150 лет тюремного заключения и умер за решеткой четыре года назад. В конце 2008 года на фоне кризиса республиканцы потеряли «Белый дом». Барак Обама стал первым и, скорее всего, последним на много десятилетий темнокожим президентом США . Семнадцать лет назад все смотрели сериалы: премьерный сезон «Во все тяжкие», «Доктора Хауса», «Клан Сопрано» и «Остаться в живых». Спустя семнадцать лет качество телевизионного продукта явно упало.

От Евро-2008 до нового Клубного мундиаля

В 2008-м Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Юнайтед», сломали в московском финале «Челси» в серии пенальти. Защитник Терри поскользнулся и не забил, а голкипер ван дер Сар отразил пенальти от Анелька. В Лиге Европы победил «Зенит», обыграв в финале «Рейнджерс» 2:0. Позже петербургский клуб сломал и «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА . Чемпионом России в конце года – турнир проводился по системе весна-осень, стал «Рубин» Курбана Бердыева, первая победа казанцев в чемпионате. «Зенит» стал пятым, а в тройке были ЦСКА и «Динамо». Спустя 17 лет в РПЛ снова может победить клуб не из Москвы или Санкт-Петербурга. «Краснодару» важно обыграть московское «Динамо» в решающем туре чемпионата, пока «Зенит» будет набирать три очка против «Ахмата».

Семнадцать лет назад сборная Испании считалась большой неудачницей крупных турниров для первых сборных, а «Реал» был на шестом году будущей двенадцатилетней серии без побед в Лиге чемпионов. Будущий обладатель «Золотого мяча» Роналду играл за МЮ , а форвард Аршавин стал шестым в рейтинге игроков года, ведь сборная России провела чемпионат Европы успешнее, чем португальцы. Команда Хиддинка вышла в полуфинал, обыграв по пути сборную Нидерландов. В финальной части Евро участвовало 16 команд, мир футбола тоже сильно изменился, пока «Тоттенхэм» жил без долгожданного нового трофея. На Евро-2008 опытный тренер Арагонес в финале обыграл Германию Лёва, а в полуфинале немцы одолели ещё одну сенсацию турнира – удачливую сборную Турции.

В 2008 году ПСЖ был шестнадцатым клубом во Франции, а сейчас они фавориты в финале Лиги чемпионов. Не существовало Кубка конференций и Лиги наций, как и Клубного ЧМ в новом формате с 32 участниками, групповым этапом и дополнительным трансферным окном. Семнадцать лет назад чемпионом Англии стал МЮ сэра Алекса Фергюсона, команда с одной из самых мощных линий защиты в футболе нового века. «Интер» выиграл Серию А, «Бавария» царила в Бундеслиге, а «Барселона» стала чемпионом Испании. Хотя бы немножко стабильности в бурном мире, все команды по-прежнему высоко в крутых лигах. «Интер» может отдать «Наполи» Скудетто, но клубы из Мюнхена и Барселоны снова чемпионы. А «Ливерпуль» тогда был четвертой командой в АПЛ , лишь мечтали о первом титуле.