От Евро-2008 и краха банков до чуда в Бильбао. Как изменился мир, пока «Тоттенхэм» ждал трофей

«Шпоры» перезапустили реальность.
От кнопочных телефонов к эпохе соцсетей
Кейн снял проклятие с себя, а теперь без ума от радости, ведь любимый клуб Харри тоже с долгожданным трофеем. Семнадцать лет назад «Тоттенхэм» выиграл Кубок Лиги у «Челси», а вчера обыграли «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы в Бильбао. Завоевали путевку в Лигу чемпионов, шесть клубов из Англии сыграют в основной стадии престижного турнира. Гол везучего Бреннана Джонсона принес Постекоглу трофей. Ангелос говорил, что всегда во втором сезоне в новом клубе выигрывает кубок. Теперь у Артеты за много лет в «Арсенале» и у тренера «Тоттенхэма» за два сезона одинаковое количество заметных трофеев. И только у греческого австралийца есть победа в еврокубке. Невероятный результат, а благодарить нужно не только авторов победной атаки, но и центрального защитника ван де Вена.
Микки вынес мяч с линии ворот, сейв сезона. Фанаты «шпор» проснулись в новом мире, а вот предыдущий трофей клуба выиграли на планете, где кнопочных телефонов было намного больше, чем смартфонов. Стандарты мобильного интернета только внедрялись. Именно в 2008-м представили первую версию ОС Android. Стартовала эра бюджетных смартфонов, изменившая мир коммуникации и социальных сетей. Семнадцать лет назад вышла лишь третья версия телефона от компании «Apple», а сейчас самым новым является iPhone 16. Мир музыки прошел путь от Димы Билана до Дуа Липы и Кендрика Ламара. В 2008 году Евровидение в Белграде выиграл российский певец Билан. В то время в мире можно было услышать любимую песню Хосепа Гвардиолы – хит группы «Coldplay» «Viva la vida».
Именно в год предыдущей победы «Тоттенхэма» испанец возглавил первую команду «Барселоны», чтобы покорить футбольный мир. А музыкальная планета была покорена поп-певицами. В чартах побеждали песни Rihanna, Katy Perry и Beyonce. По итогам прошлого года сотни миллионов людей услышали композиции Кендрика Ламара, Дуа Липы, Тейлор Свифт, Сабрины Карпентер и Билли Айлиш, а в России на первых местах реперы разного уровня паршивости.
Именно летом 2008-го режиссер Кристофер Нолан изменил мир фильмов о супергероях, на экраны вышел «Тёмный рыцарь». Актер, сыгравший Джокера – главного злодея, умер в начале 2008-го из-за наркотиков, но Хит Леджер вошел в историю, создав один из самых ярких образов в кино. Бэтмен триумфально вернулся в мир доходной поп-культуры, фильмы о супергероях стали ещё популярнее благодаря усилиям Нолана. А вот спустя 17 лет «Оскар» получил фильм «Анора» о секс-работнице, вышедшей замуж за сына российского олигарха.
Кроме Олимпиады в Пекине, на которой уверенную победу по золотым медалям одержала команда Китая, а Месси, Агуэро и Ди Мария выиграли с Аргентиной «золото» в футболе, главным событием года стал финансовый кризис. Американские банки пережили жесткое банкротство, потянув за собой крах почти по всему миру. Но были и хорошие новости. Мошенника Бернарда Мейдоффа задержали по обвинению в создании самой крупной финансовой пирамиды в истории на 65 миллиардов долларов. Схема Понци вскрылась, Мейдофф получил 150 лет тюремного заключения и умер за решеткой четыре года назад. В конце 2008 года на фоне кризиса республиканцы потеряли «Белый дом». Барак Обама стал первым и, скорее всего, последним на много десятилетий темнокожим президентом США. Семнадцать лет назад все смотрели сериалы: премьерный сезон «Во все тяжкие», «Доктора Хауса», «Клан Сопрано» и «Остаться в живых». Спустя семнадцать лет качество телевизионного продукта явно упало.
От Евро-2008 до нового Клубного мундиаля
В 2008-м Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Юнайтед», сломали в московском финале «Челси» в серии пенальти. Защитник Терри поскользнулся и не забил, а голкипер ван дер Сар отразил пенальти от Анелька. В Лиге Европы победил «Зенит», обыграв в финале «Рейнджерс» 2:0. Позже петербургский клуб сломал и «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА. Чемпионом России в конце года – турнир проводился по системе весна-осень, стал «Рубин» Курбана Бердыева, первая победа казанцев в чемпионате. «Зенит» стал пятым, а в тройке были ЦСКА и «Динамо». Спустя 17 лет в РПЛ снова может победить клуб не из Москвы или Санкт-Петербурга. «Краснодару» важно обыграть московское «Динамо» в решающем туре чемпионата, пока «Зенит» будет набирать три очка против «Ахмата».
Семнадцать лет назад сборная Испании считалась большой неудачницей крупных турниров для первых сборных, а «Реал» был на шестом году будущей двенадцатилетней серии без побед в Лиге чемпионов. Будущий обладатель «Золотого мяча» Роналду играл за МЮ, а форвард Аршавин стал шестым в рейтинге игроков года, ведь сборная России провела чемпионат Европы успешнее, чем португальцы. Команда Хиддинка вышла в полуфинал, обыграв по пути сборную Нидерландов. В финальной части Евро участвовало 16 команд, мир футбола тоже сильно изменился, пока «Тоттенхэм» жил без долгожданного нового трофея. На Евро-2008 опытный тренер Арагонес в финале обыграл Германию Лёва, а в полуфинале немцы одолели ещё одну сенсацию турнира – удачливую сборную Турции.
В 2008 году ПСЖ был шестнадцатым клубом во Франции, а сейчас они фавориты в финале Лиги чемпионов. Не существовало Кубка конференций и Лиги наций, как и Клубного ЧМ в новом формате с 32 участниками, групповым этапом и дополнительным трансферным окном. Семнадцать лет назад чемпионом Англии стал МЮ сэра Алекса Фергюсона, команда с одной из самых мощных линий защиты в футболе нового века. «Интер» выиграл Серию А, «Бавария» царила в Бундеслиге, а «Барселона» стала чемпионом Испании. Хотя бы немножко стабильности в бурном мире, все команды по-прежнему высоко в крутых лигах. «Интер» может отдать «Наполи» Скудетто, но клубы из Мюнхена и Барселоны снова чемпионы. А «Ливерпуль» тогда был четвертой командой в АПЛ, лишь мечтали о первом титуле.
Футбол великий связной прошлого и настоящего. А ещё футбол – проводник в будущее, поскольку в финале есть не только победитель. Игроки и фанаты «Тоттенхэма» ощутили непередаваемые словами эмоции, а вот богатый клуб «Манчестер Юнайтед» ждут очередные системные реформы в попытке не просто вернуться к вершине АПЛ, а со временем оттолкнуться ото дна настолько, чтобы снова победить в чемпионате Англии, как в прошлом. Всё возможно в мире футбола, если невезучий «Тоттенхэм» выиграл еврокубок впервые за 41 год.
думаю, что Тен Хаг лучше подготовился бы такому важному матчу.
думаю, что Тен Хаг лучше подготовился бы такому важному матчу.
а деньги потекут в криптоплатформы.
а кое где и диспаритет по картошке.
а деньги потекут в криптоплатформы.
а кое где и диспаритет по картошке.
И из шипа играли бы в ЛЧ)) Не припомню, чтобы такое бывало когда-то))
И из шипа играли бы в ЛЧ)) Не припомню, чтобы такое бывало когда-то))