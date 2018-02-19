Неймар не унывает после неудачи в ЛЧ: бразилец устроил веселый праздник на дому

Поражение в среду от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), похоже, не очень сильно подкосило моральный дух и настроение форварда парижан Неймара и его бразильских партнеров по команде.
Нападающий поздно ночью в воскресенье выложил в одной из социальных сетей видео, на котором заснял веселый праздник на дому. Судя по видеозаписи, веселье удалось на славу - на нем были запечатлены и алкогольные напитки, и карты, и стол для игры в покер, и различные музыкальные инструменты.
Компанию Неймару составили другие бразильцы ПСЖ: Маркиньос, Дани Алвес и Тиаго Силва.
Хотя что кривить душой, каждый бы из нас, зашибая такое бабло, мало бы расстраивался по *пустякам*.
Хотя что кривить душой, каждый бы из нас, зашибая такое бабло, мало бы расстраивался по *пустякам*.
он весь ПСЖ имеет как хочет,шейхи стали его рабами в гареме,бабло гребет вагонами..
Кайфует чувак,по ему на все).
он весь ПСЖ имеет как хочет,шейхи стали его рабами в гареме,бабло гребет вагонами..
Кайфует чувак,по ему на все).