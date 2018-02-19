Неймар не унывает после неудачи в ЛЧ: бразилец устроил веселый праздник на дому

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет16.57.71.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг---
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаФонбет2.43.352.9
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаФонбет1.21814
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
Стало известно имя главного арбитра матча ЦСКА - «Црвена Звезда»20
14:02
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15136
13:24
Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили13
12:58
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ39
11:01
Оланаре завтра станет игроком «Амкара»43
15:16
Матч «Локомотив» - «Ницца» состоится, несмотря на сильный мороз1
15:07
Со следующего сезона РФПЛ начнет заниматься лицензированием клубов0
14:51
Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ0
14:39
Первый тестовый матч на стадионе «Крыльев Советов» состоится 28 апреля0
14:26
Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»5
14:12
«Амкар» сыграл вничью с питерским «Динамо» в товарищеском матче0
13:55
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором4
13:41
«Спартак» положил глаз на защитника «Тюмени»8
13:34
Игуаин пополнил лазарет «Ювентуса» на неделю0
13:23
В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей10
13:16
РФПЛ обяжет клубы раскрывать свои бюджеты2
13:07
«Анжи» уверенно обыграл «Колхети» в контрольном матче2
12:35
ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»26
12:22
Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»15
12:13
Реконструкция стадионов в Московской области к ЧМ-2018 завершится в апреле2
12:01
«Челси» отказался продавать Батшуайи в «Боруссию» Д9
11:53
«Милан» начал переговоры со Стриничем0
11:35
«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре5
11:23
«Уфа» переиграла «Вентспилс» в товарищеском матче4
11:09
Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»27

Неймар не унывает после неудачи в ЛЧ: бразилец устроил веселый праздник на дому

сегодня, 08:20

Поражение в среду от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), похоже, не очень сильно подкосило моральный дух и настроение форварда парижан Неймара и его бразильских партнеров по команде.

Нападающий поздно ночью в воскресенье выложил в одной из социальных сетей видео, на котором заснял веселый праздник на дому. Судя по видеозаписи, веселье удалось на славу - на нем были запечатлены и алкогольные напитки, и карты, и стол для игры в покер, и различные музыкальные инструменты.

Компанию Неймару составили другие бразильцы ПСЖ: Маркиньос, Дани Алвес и Тиаго Силва.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раньери советует Сёмину, Симеоне учит Карреру
Сегодня, 10:20Семенычч в блоге Блог Семеныча11
«Бордо» минимально уступил «Марселю»
Сегодня, 00:54 5
«Милан» одержал победу над «Сампдорией»
Сегодня, 00:40 32
«Реал» обыграл «Бетис», Бензема забил гол
Сегодня, 00:37 101
Почеттино - после ничьей с «Рочдейлом»: «Я не удивлен»
Вчера, 23:01 5
Берегись, «Челси». «Барселона» ставит рекорды
Вчера, 22:34Neomorph в блоге Командный дух11
Обсудить
Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 12:06
Готовятся к ответной встрече с реалом по отдельной программе.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:06
А девушки?
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 10:48
А мы Кокорина обсуждаем.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:21
А ему пофиг, деньги есть, веселье есть
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:54
У Неймара оклад многократно превышает премиальные. Ему нечего горевать.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:15
Типичтный бразилец, чему удивляться, будет не удивительно если закончит как условный Адриано.

Хотя что кривить душой, каждый бы из нас, зашибая такое бабло, мало бы расстраивался по *пустякам*.
The Frei
The Frei
сегодня в 08:59
Он приехал за деньгами, деньги и получил, не вижу причин ему унывать.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:50
жаль что нельзя новости оценивать
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:49
желтуха
No problem
No problem
сегодня в 08:43
А че ему унывать то?,
он весь ПСЖ имеет как хочет,шейхи стали его рабами в гареме,бабло гребет вагонами..
Кайфует чувак,по ему на все).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100