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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ

сегодня, 12:58

Исследования показали, что суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ в сезоне-2016/17 составила 1,96 млрд рублей. 

«Почти половину от этой суммы - 912 млн 097 тыс. (46,6%) - составила выручка от билетов на матчи чемпионата страны. Далее следует выручка от абонементов (551 млн 331 тыс., 28,2%), от билетов на Лигу чемпионов (283 млн 561 тыс., 14,5%), от билетов на Лигу Европы (201 млн 990 тыс., 10,3%) и билетов на Кубок России (6 млн 929 тыс., 0,4%).

Cредняя стоимость билета на матч РФПЛ составляет 500 рублей, Кубка страны - 170, Лиги чемпионов - 2280, Лиги Европы - 1600. Средняя стоимость абонемента составила 5700 рублей», - передает источник.

Сегодня также стало известно, что в 2016 году доходы клубов РФПЛ превысили расходы.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:55
Да уж, весьма скромненькая получилась сумма от продажи билетов на матчи Кубка России! Впрочем, это уже стал какой-то второсортный турнир, вот честно...
Egorium
Egorium
сегодня в 14:11
Какая прибыль может быть от спартака, все смеются бесплатно.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:04
AntiherQ1488:
Если не развалятся))
Не должны.
Слезы налогоплательщиков держат лучше любого цемента.
Sem25
Sem25
сегодня в 14:04
При такой средней стоимости билетов(меньше 10 долларов), госфинансирование футбола в стране просто неизбежно. Могу представить, что в условных Перми и Уфе билет стоит 100-200 р.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:02
ПерекатиПоле:
Ливнули, потому что кривоногие. Но в Питере обещали исправиться. Дома как говорится и стены помогают.
Если не развалятся))
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:01
Клубы прибыльные. Одни только пупсики гирями висят на ногах налогоплательщиков. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:00
AntiherQ1488:
А че ливнули то? Раз великий зенит аж 17й?))
Ливнули, потому что кривоногие. Но в Питере обещали исправиться.
Дома как говорится и стены помогают.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:57
ПерекатиПоле:
Зенит -17 . . Селтик - 48 . . . . . . Мольде - 110 Цюрих - 111 спартак - 112
А че ливнули то? Раз великий зенит аж 17й?))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:53
AntiherQ1488:
Прошлый век, скорей на вебкамонлайн или тип того) За токены он сможет что то невероятное))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:46
    AntiherQ1488:
    А на каком там месте Селтик?
    Зенит -17
    .
    .
    Селтик - 48
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Мольде - 110
    Цюрих - 111
    спартак - 112
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Мельгарехо
    сегодня в 13:45
    Мельгарехо:
    найди себе работу на сайте досуг.ру, за пару часов 2 тысяч заработаешь.
    Прошлый век, скорей на вебкамонлайн или тип того) За токены он сможет что то невероятное))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 13:43
    ПерекатиПоле:
    Что значит при чем тут спартак? Приехал бы в Бильбао на еврокубковый матч Милан, Арсенал, Боруссия, Зенит, Монако, стадион был бы полный. А спартак это ноунейм с 112 позиции рейтинга УЕФА. Никому не нужен и не интересен.
    А на каком там месте Селтик?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Мельгарехо
    сегодня в 13:42
    Мельгарехо:
    найди себе работу на сайте досуг.ру, за пару часов 2 тысяч заработаешь.
    Не могу. Там для авторизации нужно высылать фото в шарфике спартака.
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 13:41
    ПерекатиПоле:
    спартачи, вот на ответку с Селтиком в СПб на стадион осталось в продаже всего 165 билетов из 56000. Те что в продаже стоят 3500-4000 рублей. Очень хочется на матч попасть, скиньте адресок где бесплатно билеты раздают.
    найди себе работу на сайте досуг.ру, за пару часов 2 тысяч заработаешь.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 13:39
    спартачи, вот на ответку с Селтиком в СПб на стадион осталось в продаже всего 165 билетов из 56000. Те что в продаже стоят 3500-4000 рублей. Очень хочется на матч попасть, скиньте адресок где бесплатно билеты раздают.
    Московские бабушки
    Московские бабушки
    сегодня в 13:39
    молодцы наши клубы.
    cska.78
    cska.78 ответил Don trambon
    сегодня в 13:37
    Don trambon:
    Напомним, что болельщики испанского «Атлетика» смогут бесплатно попасть на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака». Ну и правильно.. ещё платить за посещение тренировки своей команды.
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 13:37
      Доходы подсчитали, пора считать расходы. Сколько в карман Мутка ушло?
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:37
      AntiherQ1488:
      Ответный матч - в Испании, если что. Они смогут бесплатно попасть на свой же стадион. Причем тут Спартак?
      Что значит при чем тут спартак?
      Приехал бы в Бильбао на еврокубковый матч Милан, Арсенал, Боруссия, Зенит, Монако, стадион был бы полный.
      А спартак это ноунейм с 112 позиции рейтинга УЕФА. Никому не нужен и не интересен.
      spartach n1
      spartach n1 ответил Гоша Великолепный
      сегодня в 13:34
      Гоша Великолепный:
      Года за полтора до завершения строительства,сумма была 1.2 млдр долларов или евро не помню точно,потом чудным образом сумма уменьшилась до 43 млдрд деревянных!Чудеса да и только!
      Ну этого мы никогда уже не узнаем !
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
      сегодня в 13:32
      ПерекатиПоле:
      Ха, спартак настолько популярен в Европе, что на матчи с их участием людей бесплатными билетами загоняют.
      Ответный матч - в Испании, если что. Они смогут бесплатно попасть на свой же стадион. Причем тут Спартак?
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 13:29
      Надо по клубам статистические данные выдавать а не общую, так не интересно.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил parallels
      сегодня в 13:29
      parallels:
      после этой новости стало очень стыдно за спартак!
      Чего, скока там бомжи бесплатных билетов провели как платные?
      Гоша Великолепный
      Гоша Великолепный ответил spartach n1
      сегодня в 13:25
      spartach n1:
      43 миллиарда стоит зенитарена,если поднажмем всем рпэлом то через 21 год с половиной можем и отбить,при том что ни на что не тратить !
      Года за полтора до завершения строительства,сумма была 1.2 млдр долларов или евро не помню точно,потом чудным образом сумма уменьшилась до 43 млдрд деревянных!Чудеса да и только!
      Гоша Великолепный
      Гоша Великолепный
      сегодня в 13:22
      И эта сумма собирается максимум двумя-тремя клубами,остальные балласт для галочки!
      Egorium
      Egorium
      сегодня в 13:21
      Один спартак ничего не приносит в казну, загоняют бесплатно на стадион Фидуна всех подряд, чтобы потом поорать о всеобщей любви к спартаку.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 13:18
      Потому и Кубок не ценится, что цена билета на матч в среднем 170 руб.
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 13:18
      43 миллиарда стоит зенитарена,если поднажмем всем рпэлом то через 21 год с половиной можем и отбить,при том что ни на что не тратить !
      Призрак Убитого Енота
      Призрак Убитого Енота
      сегодня в 13:17
      Новость ниочем.

      Она только говорит, сколько клубы заработали от продажи билетов.

      Но при этом, возможно, и весьма вероятно, что расходы на фунционирование и поддержание стадионов были еще больше, и клубы вообще остались в нуле.
      Супервайзер
      Супервайзер ответил LOpp
      сегодня в 13:13
      LOpp:
      сколько Зенит заработал денег от продажи билетов на матчи ЛЧ?
      Зенит зарабатывает на Газпроме, а не на всяких там ЛЕ или ЛЧ!
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