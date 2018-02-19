Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ

Исследования показали, что суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ в сезоне-2016/17 составила 1,96 млрд рублей.

«Почти половину от этой суммы - 912 млн 097 тыс. (46,6%) - составила выручка от билетов на матчи чемпионата страны. Далее следует выручка от абонементов (551 млн 331 тыс., 28,2%), от билетов на Лигу чемпионов (283 млн 561 тыс., 14,5%), от билетов на Лигу Европы (201 млн 990 тыс., 10,3%) и билетов на Кубок России (6 млн 929 тыс., 0,4%).

Cредняя стоимость билета на матч РФПЛ составляет 500 рублей, Кубка страны - 170, Лиги чемпионов - 2280, Лиги Европы - 1600. Средняя стоимость абонемента составила 5700 рублей», - передает источник.



Сегодня также стало известно, что в 2016 году доходы клубов РФПЛ превысили расходы.