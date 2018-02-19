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Английский тренер приговорен к 31 году тюрьмы за домогательства к детям

вчера, 18:29

Бывший английский футбольный тренер Барри Беннелл приговорен к 31 году тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. 64-летнего специалиста признали виновным в 50 случаях сексуальных домогательств в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет. Инциденты произошли в период с 1979 по 1991 год.

Ранее сообщалось, что фанат «Манчестер Юнайтед» получил 4 месяца тюрьмы за нападение на нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на расовой почве.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:47
В Европе dura lex, sed lex. Не то, что в этой стране.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:33
ЕГо в спартак надо
cska.78
cska.78
вчера в 21:16
Подонок!
Saang
Saang
вчера в 20:52
Про это вроде уже писали...
Хотя все равно... Какая же мерзость...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:50
ТО есть эти игроки уже выросли, завершили карьеры и только потом дали показания????
Имена пожалуйста? Стив Макманаман, голубой из Арсенала, кто ещё?
VIPded
VIPded
вчера в 19:55
Ну да, в том веке это были ещё преступления, а не толерастия...
wingback
wingback
вчера в 19:11
Вот кто Диню приучил к парилке!
parallels
parallels
вчера в 19:02
нормальные такие законы в англии. сроков давности нет, максимального срока 25 лет, или пожизненное, тоже нет. дед выйдет в 95. или не выйдет.
LOpp
LOpp
вчера в 18:59
Скольким пацанам жизнь поломал. Солист Линкин Парка из-за этого самоубийством кончил.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 18:40
духовник футболистов зенита священник глеб грозовский получил 14 лет по обвинению в педофилии. стыдно за зенит....
azures
azures
вчера в 18:38
Какое безобразие в их чистом спорте.
ОЛЛС
ОЛЛС
вчера в 18:34
Неужели,в Европе,в данном случае закон сработал?
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 18:31
Наверняка среди мальчиков был один негр, иначе бы условкой отделался.
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