Английский тренер приговорен к 31 году тюрьмы за домогательства к детям

Бывший английский футбольный тренер Барри Беннелл приговорен к 31 году тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. 64-летнего специалиста признали виновным в 50 случаях сексуальных домогательств в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет. Инциденты произошли в период с 1979 по 1991 год.

Ранее сообщалось, что фанат «Манчестер Юнайтед» получил 4 месяца тюрьмы за нападение на нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на расовой почве.