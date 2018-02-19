Английский тренер приговорен к 31 году тюрьмы за домогательства к детям

Бывший английский футбольный тренер Барри Беннелл приговорен к 31 году тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. 64-летнего специалиста признали виновным в 50 случаях сексуальных домогательств в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет. Инциденты произошли в период с 1979 по 1991 год.
Ранее сообщалось, что фанат «Манчестер Юнайтед» получил 4 месяца тюрьмы за нападение на нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на расовой почве.
Хотя все равно... Какая же мерзость...
Хотя все равно... Какая же мерзость...
Имена пожалуйста? Стив Макманаман, голубой из Арсенала, кто ещё?
Имена пожалуйста? Стив Макманаман, голубой из Арсенала, кто ещё?