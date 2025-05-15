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Николай Валуев — о пиве на стадионах: «Я категорически против»

вчера, 17:33

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о возвращении пива на стадионы:

Я абсолютно против пива на стадионах. Нечего распивать спиртные, даже слабоалкогольные напитки на спортивных мероприятиях. Повышение доходов клубов? Идите повышайте доходность в барах.

Запрет продажи пива на футбольных стадионах был введён в 2005-м году.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 21:44, ред.
если глобально заняться этим вопросом,то конечно можно найти компромисс. сделать отдельные сектора для непьющих,отдельные сектора для людей с детьми,и отдельные для тех кто хочет пива.главное чтобы цены не сильно разнились.
но тут же надо работать...а некому.да и не надо это никому.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:07
А лучше безалкогольное пиво 0%.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:55
Мне мнение холуева вообще по барабану!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 20:41
Вариант,если все таки разрешат.Свою зону им определить на стадионе.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:33
Если сотрудники стадиона не смогут контролировать продажу только качественного пива (все равно найдутся левые...), если народ не умеет пить, то думаю, все же не стоит разрешать пиво на стадионах.
nikolah
nikolah
вчера в 20:30
Тогда Фан айди уберите хотя бы
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:21
А может просто для любителей пива на стадионе просто сектора определить . И тогда никто никому мешать не будет. Правильно здесь сказано - это так сказать развлекательное мероприятие . Убили бы двух зайцев , повысили посещаемость , собрали бы денег и не мешали бы семьям с детьми и иным болельщикам не желающих таких соседей. Это культура боления , как правильно пишут в Германии можно , а у нас нельзя . Я бы очень удивился если бы депутат и бывший спортсмен высказался бы иначе. Но он говорит , как депутат , а не как рядовой болельщик.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:53
Ни добавить, ни убавить, молодец! 👍
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:47, ред.
Говорит правильно, но... никто депутата слушать не будет. Как и других противников пенного. Захотят - и примут, а все эти обсуждения и рассуждения только для проформы, для создания видимости плюрализма.
Почему - то вспомнил, как Валуев в нетрезвом состоянии избил охранника на автостоянке. Вспомнил потому, что сейчас никому верить нельзя, а особенно депутатам разного уровня, которые что хочешь скажут, чтобы понравиться своим избирателям.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:46, ред.
Зачем принимать закон,который придется отменить.Сотрудникам МВД больше делать нечего,как разнимать неадекватов.
X-GadZ
X-GadZ
вчера в 19:41
Я, конечно, не так рьяно слежу за футболом, но наблюдал на европейских стадионах болел со стаканами пива

Наверное, лучше было бы, если бы на стадионе продавали, и со своим не пускали, потому что с собой можно принести не только пиво) и в тару из под пива можно залить чего хочешь и покрепче)

Хотя, можно же и колу с водкой смешать... Короче, страждущие найдут способ полноценно наслаждаться матчем, с их стороны, полноценно, имелось ввиду.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
Он просто не понимает что ринг и футбольный стадион, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Asper
Asper
вчера в 19:14
Явно путает физкультуру с индустрией проф. спорта. Футбольный матч - это не оздоровительное мероприятие, а развлекательное, отбитая голова
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Германия?)...при чем там футбол?)...мужики там за этим с пивом сидят)...
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:30
Самопиар, типа правильный такой)) а с другой стороны по другому не скажешь, работа такая
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:12, ред.
Позиция верная, а вот аргументация скудная, больше похоже на пассивно агрессивную детскую обиду. А я вот аргументировал раньше и аргументирую сейчас что на стадион ходит не только алкашня, а ещё и родители с детьми, и просто непьющие культурные люди. Я бы вот не хотел чтобы рядом со мной плескали из стаканов во все стороны вонючий напиток, и чтобы ко мне в личное пространство лезли всякие полупьяные довольные рожи. Я понимаю, сам в прошлом грешил, когда выпил и море по колено и контакт установить хочется со всеми рядом, но всем кто рядом правда забываешь задать вопрос а надо ли он им. По своему опыту скажу что не особо хочется ни чтоб рожа ни даже дышала в мою сторону ни смотрела. Отсутствие пива избавит всех людей от подобных ситуаций, а рожа потом пойдёт и своё пиво всё равно найдёт и выпьет, уж в целеустремлённости им не откажешь
протон
протон
вчера в 18:08
Ну хорошо говорящая голова, так и будем большинство сидеть дома спокойно с пивасиком смотреть! А вы очередные рекорды по посещаемости ставьте со своими Fan ID и запретом пива! Германию смотришь мужики с пивом сидят, ЛЧ и т. д. и не спились же нации! Ребенок увидит потребление пиво при других более худших обстоятельствах, где его будут склонять к употреблению, так пусть он лучше посмотрит на меня на стадионе с бокалом и его отец скажет, если хочешь быть на поле как эти футболисты, не употребляй!
bpy5yqghch2j
bpy5yqghch2j
вчера в 17:48
Такой морде и пить противопоказано.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 17:45
Ущемление народа! ☝️
xmr3ry4p7gbu
xmr3ry4p7gbu
вчера в 17:35
Аперкот тебе за это по битой морде!
Гость
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