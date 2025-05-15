Николай Валуев — о пиве на стадионах: «Я категорически против»

1747319627

вчера, 17:33

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ высказался о возвращении пива на стадионы:

Я абсолютно против пива на стадионах. Нечего распивать спиртные, даже слабоалкогольные напитки на спортивных мероприятиях. Повышение доходов клубов? Идите повышайте доходность в барах.

Запрет продажи пива на футбольных стадионах был введён в 2005-м году.