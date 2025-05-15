Николай Валуев — о пиве на стадионах: «Я категорически против»

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о возвращении пива на стадионы:
Я абсолютно против пива на стадионах. Нечего распивать спиртные, даже слабоалкогольные напитки на спортивных мероприятиях. Повышение доходов клубов? Идите повышайте доходность в барах.
Запрет продажи пива на футбольных стадионах был введён в 2005-м году.
Наверное, лучше было бы, если бы на стадионе продавали, и со своим не пускали, потому что с собой можно принести не только пиво) и в тару из под пива можно залить чего хочешь и покрепче)
Хотя, можно же и колу с водкой смешать... Короче, страждущие найдут способ полноценно наслаждаться матчем, с их стороны, полноценно, имелось ввиду.
Наверное, лучше было бы, если бы на стадионе продавали, и со своим не пускали, потому что с собой можно принести не только пиво) и в тару из под пива можно залить чего хочешь и покрепче)
Хотя, можно же и колу с водкой смешать... Короче, страждущие найдут способ полноценно наслаждаться матчем, с их стороны, полноценно, имелось ввиду.