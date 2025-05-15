Защитник Хёйсен пройдёт медосмотр в «Реале» в ближайшие сутки

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вчера, 17:09

20-летний защитник «Борнмута» пройдет медосмотр в «Реале» в ближайшие 24 часа, об этом сообщает Sky Sports в своих соцсетях.

Игрок хочет, чтобы соглашение было подписано как можно скорее, но при этом готов сыграть в последних двух матчах своей нынешней команды. Так он хочет проявить уважение к клубу.