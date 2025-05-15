20-летний защитник «Борнмута» Дин Хёйсен пройдет медосмотр в «Реале» в ближайшие 24 часа, об этом сообщает Sky Sports в своих соцсетях.
Игрок хочет, чтобы соглашение было подписано как можно скорее, но при этом готов сыграть в последних двух матчах своей нынешней команды. Так он хочет проявить уважение к клубу.
«Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 36 матчах.
Улетает с каждого ложного движения, бежит как 40 тонный мамонт, проигрывает забеги имея гигантское преимущество.
Улетает с каждого ложного движения, бежит как 40 тонный мамонт, проигрывает забеги имея гигантское преимущество.