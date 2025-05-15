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Защитник Хёйсен пройдёт медосмотр в «Реале» в ближайшие сутки

вчера, 17:09

20-летний защитник «Борнмута» Дин Хёйсен пройдет медосмотр в «Реале» в ближайшие 24 часа, об этом сообщает Sky Sports в своих соцсетях.

Игрок хочет, чтобы соглашение было подписано как можно скорее, но при этом готов сыграть в последних двух матчах своей нынешней команды. Так он хочет проявить уважение к клубу.

«Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 36 матчах.

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Все комментарии
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вчера в 21:14
Подписывают всякий хлам, не к добру
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вчера в 21:14
Неожиданно
протон
протон
вчера в 18:59
Я удивлен что Реал подписывает такого футболиста с ярко выраженными слабыми качествами. Он очень тяжёлый, неуклюжий и ненадежный для команды уровня ЛЧ. Трансфер чисто в духе МЮ или Тоттенхэма
Улетает с каждого ложного движения, бежит как 40 тонный мамонт, проигрывает забеги имея гигантское преимущество.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:27
Хороший трансфер. В Борнмуте больше нрав., как играет другой защитник, Забавный. Но и Дин хорош. Остаётся надеется, что по ходу чемпионата Реал не станет ныть что кроос ушел, защитники не те уровня и т.п. Реал есть возможности купить любого игрока в любое время на любую сумму. Или это не так,?)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:17
Защитник конечно же нужен Реалу . Правда уж очень молодой он .
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