Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ

вчера, 16:21

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2024/25.

На премию могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет. На награду претендуют:

Лиам Делап («Ипсвич») – 35 матчей, 12 голов, 2 ассиста;

Антони Эланга («Ноттингем Форест») – 36 матчей, 6 голов, 10 ассистов;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;

Дин Хёйсен («Борнмут») – 30 матчей, 3 гола, 1 ассист, 7 сухих матчей;

Коул Палмер («Челси») – 35 матчей, 15 голов, 8 ассистов;

Жоао Педро («Брайтон») – 27 матчей, 10 голов, 6 ассистов;

Морган Роджерс («Астон Вилла») – 35 матчей, 8 голов, 9 ассистов;

Вильям Салиба («Арсенал») – 34 матча, 2 гола, 12 сухих матчей.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Вчера, 14:17 Фото
ОфициальноСтали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Вчера, 13:39
Мбаппе сравнялся с Салахом в борьбе за «Золотую бутсу»
Вчера, 01:34
Официально«Реал Сосьедад» вручит главному тренеру награду из золота и бриллиантов
14 мая
Опередили Артету. 8 тренеров, которые выиграли трофеи в Англии во время «засухи» Микеля
13 маяЕвгений Петров в блоге Тренерская доляКомментарии3
Усман Дембеле признан лучшим игроком года в Лиге 1
12 мая
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:20
Скорее всего награду получит Коул Палмер, т.к показатели у него отличные, но лично я проголосовал бы за Дэлапа. Лаим проводит первый сезон во взрослом футболе и выступая за скромный Ипсвич и забил 12 голов, благодаря чему на него обратили внимание более крупные клубы!!!
6ex8usp28jrb
6ex8usp28jrb
вчера в 16:30
Состав большоц и все достойные
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 