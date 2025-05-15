Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2024/25.
На премию могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет. На награду претендуют:
Лиам Делап («Ипсвич») – 35 матчей, 12 голов, 2 ассиста;
Антони Эланга («Ноттингем Форест») – 36 матчей, 6 голов, 10 ассистов;
Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;
Дин Хёйсен («Борнмут») – 30 матчей, 3 гола, 1 ассист, 7 сухих матчей;
Коул Палмер («Челси») – 35 матчей, 15 голов, 8 ассистов;
Жоао Педро («Брайтон») – 27 матчей, 10 голов, 6 ассистов;
Морган Роджерс («Астон Вилла») – 35 матчей, 8 голов, 9 ассистов;
Вильям Салиба («Арсенал») – 34 матча, 2 гола, 12 сухих матчей.