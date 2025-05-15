Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ

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вчера, 16:21

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2024/25.

На премию могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет. На награду претендуют:

(«Ипсвич») – 35 матчей, 12 голов, 2 ассиста;

(«Ноттингем Форест») – 36 матчей, 6 голов, 10 ассистов;

(«Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;

(«Борнмут») – 30 матчей, 3 гола, 1 ассист, 7 сухих матчей;

(«Челси») – 35 матчей, 15 голов, 8 ассистов;

(«Брайтон») – 27 матчей, 10 голов, 6 ассистов;

(«Астон Вилла») – 35 матчей, 8 голов, 9 ассистов;

(«Арсенал») – 34 матча, 2 гола, 12 сухих матчей.