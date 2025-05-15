Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года по данным Forbes

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вчера, 16:34

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

Топ-10 спортсменов по доходам выглядит так:

1. (футбол) – 275 миллионов долларов (225 миллионов из спорта + 50 миллионов вне спорта);

2. Стефен Карри (баскетбол) – 156 миллионов долларов (100 миллионов из спорта + 56 миллионов вне спорта);

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 146 миллионов долларов (140 миллионов из спорта + 6 миллионов вне спорта);

4. Дак Прескотт (американский футбол) – 137 миллионов долларов (127 миллионов из спорта + 10 миллионов вне спорта);

5. (футбол) – 135 миллионов долларов (60 миллионов из спорта + 75 миллионов вне спорта);

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 миллиона долларов (48,8 миллионов из спорта + 85 миллионов вне спорта);

7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 миллионов долларов (109 миллионов из спорта + 5 миллионов вне спорта);

8. (футбол) – 104 миллиона долларов (100 миллионов из спорта + 4 миллиона вне спорта);

9. Сехей Отани (бейсбол) – 102,5 миллиона долларов (2,5 миллиона из спорта + 100 миллионов вне спорта);

10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 101,4 миллиона долларов (51,4 миллиона из спорта + 50 миллионов вне спорта).