Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года по данным Forbes

вчера, 16:34

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

Топ-10 спортсменов по доходам выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 миллионов долларов (225 миллионов из спорта + 50 миллионов вне спорта);

2. Стефен Карри (баскетбол) – 156 миллионов долларов (100 миллионов из спорта + 56 миллионов вне спорта);

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 146 миллионов долларов (140 миллионов из спорта + 6 миллионов вне спорта);

4. Дак Прескотт (американский футбол) – 137 миллионов долларов (127 миллионов из спорта + 10 миллионов вне спорта);

5. Лионель Месси (футбол) – 135 миллионов долларов (60 миллионов из спорта + 75 миллионов вне спорта);

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 миллиона долларов (48,8 миллионов из спорта + 85 миллионов вне спорта);

7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 миллионов долларов (109 миллионов из спорта + 5 миллионов вне спорта);

8. Карим Бензема (футбол) – 104 миллиона долларов (100 миллионов из спорта + 4 миллиона вне спорта);

9. Сехей Отани (бейсбол) – 102,5 миллиона долларов (2,5 миллиона из спорта + 100 миллионов вне спорта);

10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 101,4 миллиона долларов (51,4 миллиона из спорта + 50 миллионов вне спорта).

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболисты ЦСКА получат двойные премиальные за победу над «Зенитом»
14 мая
Игрокам «Динамо» увеличат премию за победу над «Спартаком»
12 мая
«Локомотив» получит до 5 млн евро на трансферы
12 мая
С выходом ПСЖ в финал ЛЧ доходы клубов Франции от УЕФА станут рекордными
08 мая
Долг «Химок» перед налоговой составляет 402 млн рублей
06 мая
«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии CNBC
06 мая
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:34
Если верить шуткам, то бананами торгует.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:07
Интересно, чем Отани занимается вне спорта?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:50
Судя по доходам вне спорта, Бензема в свободное время в Пятёрочке подрабатывает. 🤔
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:17
Карри, Леброн...
Что то знакомые лица)
Свои люди везде))
протон
протон
вчера в 18:09
Заслужил! Однозначно легенда , вложил много труда в спорт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
А близко нет никого
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:28
Сехей Отани красавчик,крутится как может
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:55
Перед пенсией нашёл страну богатеньких Буратин...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:41, ред.
Ещё бы отрабатывал, так ведь уже нет. Ну хотят платить огромные деньги за старичка ктож их остановит. Кроме банкротства
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 