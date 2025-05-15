Канчельскис: «РПЛ откатывается назад»

Бывший игрок сборной России высказался о чемпионской гонке в РПЛ и её общем уровне:

Почему такие тяжёлые игры в концовке и у «Зенита», и у «Краснодара»? Соперники тоже хотят выиграть. ЦСКА включился в игру, но не с начала сезона, а со второй половины чемпионата, борется за третье место. «Зенит» не становится чемпионом досрочно – это показатель того, что все команды равны. Все становятся на «одну ступеньку». Нет явных лидеров. «Зениту», который доминировал, тяжело играть. Мы попали в такую ситуацию, когда футбол всё тише и тише. Перестали приезжать хорошие легионеры, и мы откатываемся всё дальше и дальше назад.