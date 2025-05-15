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Канчельскис: «РПЛ откатывается назад»

вчера, 18:13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ и её общем уровне:

Почему такие тяжёлые игры в концовке и у «Зенита», и у «Краснодара»? Соперники тоже хотят выиграть. ЦСКА включился в игру, но не с начала сезона, а со второй половины чемпионата, борется за третье место. «Зенит» не становится чемпионом досрочно – это показатель того, что все команды равны. Все становятся на «одну ступеньку». Нет явных лидеров. «Зениту», который доминировал, тяжело играть. Мы попали в такую ситуацию, когда футбол всё тише и тише. Перестали приезжать хорошие легионеры, и мы откатываемся всё дальше и дальше назад.

После 28 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 61 баллом. Следом идёт «Зенит», у которого 60 очков. На третьем месте ЦСКА с 55 баллами.

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протон
протон
вчера в 18:56
Можно сказать откатываемся назад, а можно сказать начинаем жить по средствам, мне второй вариант больше нравиться, лет 10-15 выходил на замену российский футболист 23 года отроду, комментаторы называли его молодым игроком, сейчас играют 18-20 лет в старте и ничего смотришь глаз радуется, и что странно комментаторы их юными не называют)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:19
Вот неугомонный критик.
Все будет хорошо и лучше!
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