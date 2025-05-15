Черчесов: «ЦСКА с Николичем на правильном пути»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о прогрессе московского ЦСКА под руководством Марко Николича.
С Николичем мы давно знакомы, он до меня работал в Венгрии, по «Локомотиву» тоже знаю его. ЦСКА играет на своём уровне, этот клуб всегда был флагманом российского футбола. Тактические перестановки сработали. Рад, что мой друг Марко идёт правильным путём.
ЦСКА занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб пробился в Суперфинал Кубка России.
У ЦСКА, несколько иная картина вырисовывается. Я очень далек от того, чтобы петь дифирамбы и оды Николичу. Ещё рано это делать, тем более, я никогда не был фанатом его футбола. Но уже сейчас можно рассмотреть тренерскую модель, тренерскую мысль Николича, Я не знаю что значит ромб, я его не понимаю. Но то, что у ЦСКА футбол стал строже, то, что подстраховка и подборы стали продуктивней- это факт. Другими словами, виден уже сейчас проект будущего здания, именно то, чего не было у осеннего Спартака. Именно у Николича стал прогрессировать Кисляк, Дивеев стал полезней действовать в атаке, Мойзес стал надёжней в обороне. Вобщем, невозможно не отметить безусловные подвижки в работе Николича...
Однако, я и сейчас считаю, что перехваливать тренера не стоит. Надо дождаться окончания сезона, как минимум, а как максимум, дать тренеру поработать ещё год, и уже тогда делать выводы...
У ЦСКА, несколько иная картина вырисовывается. Я очень далек от того, чтобы петь дифирамбы и оды Николичу. Ещё рано это делать, тем более, я никогда не был фанатом его футбола. Но уже сейчас можно рассмотреть тренерскую модель, тренерскую мысль Николича, Я не знаю что значит ромб, я его не понимаю. Но то, что у ЦСКА футбол стал строже, то, что подстраховка и подборы стали продуктивней- это факт. Другими словами, виден уже сейчас проект будущего здания, именно то, чего не было у осеннего Спартака. Именно у Николича стал прогрессировать Кисляк, Дивеев стал полезней действовать в атаке, Мойзес стал надёжней в обороне. Вобщем, невозможно не отметить безусловные подвижки в работе Николича...
Однако, я и сейчас считаю, что перехваливать тренера не стоит. Надо дождаться окончания сезона, как минимум, а как максимум, дать тренеру поработать ещё год, и уже тогда делать выводы...