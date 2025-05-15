Черчесов: «ЦСКА с Николичем на правильном пути»

Бывший главный тренер сборной России рассказал о прогрессе московского ЦСКА под руководством .

С Николичем мы давно знакомы, он до меня работал в Венгрии, по «Локомотиву» тоже знаю его. ЦСКА играет на своём уровне, этот клуб всегда был флагманом российского футбола. Тактические перестановки сработали. Рад, что мой друг Марко идёт правильным путём.