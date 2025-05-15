Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черчесов: «ЦСКА с Николичем на правильном пути»

вчера, 19:16

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о прогрессе московского ЦСКА под руководством Марко Николича.

С Николичем мы давно знакомы, он до меня работал в Венгрии, по «Локомотиву» тоже знаю его. ЦСКА играет на своём уровне, этот клуб всегда был флагманом российского футбола. Тактические перестановки сработали. Рад, что мой друг Марко идёт правильным путём.

ЦСКА занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб пробился в Суперфинал Кубка России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Канчельскис: «РПЛ откатывается назад»
Вчера, 18:13
Гендиректор «Пари НН»: «Наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал»
Вчера, 15:19
Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»
Вчера, 11:37
Карпин ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры
08 мая
В «Динамо» прокомментировали отставку Лички
08 мая
Вахания: «Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг»
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:58
Как всегда- сжато, но доходчиво и доступно)))!!!
Трудно не согласиться...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:56
Вы прям вынуждаете меня защищать Станковича чего я делать не хочу, но был прогресс Умярова и даже Денисов пользу приносил, и многие диванные аналитики углядели в этом работу и тренерскую мысль. И мой короткий спич именно об этом, о том что рано что то утверждать было уж точно тогда, и вполне вероятно сейчас. Другое дело что любой путь верный, а путь на дно так самый верный всегда, от дна оттолкнуться можно. Так что Спартак как никто на верном пути)))
36kbyfzsxsnd
36kbyfzsxsnd
вчера в 20:37
Все на верном пути до поры до времени.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:46
А вот тут не соглашусь.))) Осенний Спартак этого сезона, никак не впечатлял- ни игрой, ни тренерской мыслью. С самого начала было видно, что тренерской модели у команды нет. Бежали на всех парах, пока соперник позволял, но в каждом действии спартачей сквозил тренерский просчет, обычная беготня- резвая, веселая. Но ничего тренерского в этой беготне не было. Поэтому я и говорил, что играет Спартак на кураже, также, как Угальде...
У ЦСКА, несколько иная картина вырисовывается. Я очень далек от того, чтобы петь дифирамбы и оды Николичу. Ещё рано это делать, тем более, я никогда не был фанатом его футбола. Но уже сейчас можно рассмотреть тренерскую модель, тренерскую мысль Николича, Я не знаю что значит ромб, я его не понимаю. Но то, что у ЦСКА футбол стал строже, то, что подстраховка и подборы стали продуктивней- это факт. Другими словами, виден уже сейчас проект будущего здания, именно то, чего не было у осеннего Спартака. Именно у Николича стал прогрессировать Кисляк, Дивеев стал полезней действовать в атаке, Мойзес стал надёжней в обороне. Вобщем, невозможно не отметить безусловные подвижки в работе Николича...
Однако, я и сейчас считаю, что перехваливать тренера не стоит. Надо дождаться окончания сезона, как минимум, а как максимум, дать тренеру поработать ещё год, и уже тогда делать выводы...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:17
Ой сколько мы таких разговоров слышим, а в конце осени Спартак со Станковичем по-любому был тоже на верном пути
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 