«Манчестер Сити» и ПСЖ не накажут за нарушение антимонопольного закона

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вчера, 19:52

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» не столкнутся с санкциями со стороны Европейской комиссии после обвинений в нарушении законодательства Евросоюза о конкуренции.

В феврале президент Ла Лиги заявил, что лига подала жалобу на эти клубы в Европейскую комиссию. В заявлении Тебас утверждал, что «Сити» и ПСЖ получают ресурсы на нерыночных условиях от правительств Абу-Даби и Катара соответственно, что подрывает рынок, позволяя им тратить на игроков и тренеров больше, чем их конкуренты. И что клубы получают спонсорские доходы на уровне, не соответствующем справедливой рыночной стоимости.

Однако сегодня источники издания The Guardian сообщили, что официальное расследование проводиться не будет. У комиссии ограниченные ресурсы для проведения расследований, а руководство Ла Лиги не предоставило достаточных доказательств для старта разбирательства.