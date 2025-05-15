«Манчестер Сити» и ПСЖ не накажут за нарушение антимонопольного закона

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» не столкнутся с санкциями со стороны Европейской комиссии после обвинений в нарушении законодательства Евросоюза о конкуренции.
В феврале президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лига подала жалобу на эти клубы в Европейскую комиссию. В заявлении Тебас утверждал, что «Сити» и ПСЖ получают ресурсы на нерыночных условиях от правительств Абу-Даби и Катара соответственно, что подрывает рынок, позволяя им тратить на игроков и тренеров больше, чем их конкуренты. И что клубы получают спонсорские доходы на уровне, не соответствующем справедливой рыночной стоимости.
Однако сегодня источники издания The Guardian сообщили, что официальное расследование проводиться не будет. У комиссии ограниченные ресурсы для проведения расследований, а руководство Ла Лиги не предоставило достаточных доказательств для старта разбирательства.
МС И ПСЖ это скорее про бабки, а не футбол. Никто их не накажет.
МС И ПСЖ это скорее про бабки, а не футбол. Никто их не накажет.