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«Манчестер Сити» и ПСЖ не накажут за нарушение антимонопольного закона

вчера, 19:52

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» не столкнутся с санкциями со стороны Европейской комиссии после обвинений в нарушении законодательства Евросоюза о конкуренции.

В феврале президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лига подала жалобу на эти клубы в Европейскую комиссию. В заявлении Тебас утверждал, что «Сити» и ПСЖ получают ресурсы на нерыночных условиях от правительств Абу-Даби и Катара соответственно, что подрывает рынок, позволяя им тратить на игроков и тренеров больше, чем их конкуренты. И что клубы получают спонсорские доходы на уровне, не соответствующем справедливой рыночной стоимости.

Однако сегодня источники издания The Guardian сообщили, что официальное расследование проводиться не будет. У комиссии ограниченные ресурсы для проведения расследований, а руководство Ла Лиги не предоставило достаточных доказательств для старта разбирательства.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:21
Это у нас придумали фразу: "Устанете в судах пыль глотать"))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:11
Будь на их месте какой-нибудь Атлетик Бильбао и т.п. середняки, то проверили бы и наказали. Продажный закон у них!!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:57
Деньги творят чудеса. Арабы купят всех.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 21:45
А говорят в России коррупция)
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:22
Вы что, какие ещё проверки. Где вы видели, чтобы одни из самых богатых людей в мире были в чём-либо виноваты.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:29
А понесут наказания Эвертон и Ювентус как всегда)
lk_483777
lk_483777
вчера в 20:11, ред.
Неудивительно. Возможно, сама комиссия родом из Абу Даби и Катара.
МС И ПСЖ это скорее про бабки, а не футбол. Никто их не накажет.
Гость
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