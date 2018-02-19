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Кроос — главное пожелание Моуриньо на следующий сезон

вчера, 19:04

«Манчестер Юнайтед» не удалось подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса зимой, однако он остается главной трансферной целью манкунианцев.

По данным британской прессы, летом «красные дьяволы» сделают мадридскому клубу привлекательное предложение. Наставник МЮ Жозе Моуриньо ранее отмечал, что ему необходим новый хавбек.

Звучат также слухи о том, что в обратном направлении может отправиться голкипер Давид Де Хеа.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:21
всё же Крооса отдавать не следует
Metz57100
Metz57100
сегодня в 00:25
Будет очень трудно договориться!
бебето_71
бебето_71
вчера в 21:38
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 20:29
    Погба просто туповат реально.. Физически он отличный игрок..
    Мата слишком суматохи нагоняет, не все его технику понимают. Но Кроос нужен и Реалу.
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    вчера в 19:59
    хорошое пожелание
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 19:55
    Этот трансфер вполне может и состояться(летом в Реале будут кадровые перестановки,начиная с Зидана и заканчивая "неприкасаемыми")
    NGY
    NGY
    вчера в 19:49
    Дайте нам тогда взамен хорошего защитника и Де хея.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:47
    Очередной игрок, которого Моуриньо пожелал приобрести, а потом разочаруется.
    shur
    shur
    вчера в 19:27
    ...Погба не в тему,давайте ещё немца мариновать!!!
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 19:13
    Жозе в панике, ведь этот сезон получится бестрофейным
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