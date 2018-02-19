Кроос — главное пожелание Моуриньо на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» не удалось подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса зимой, однако он остается главной трансферной целью манкунианцев.

По данным британской прессы, летом «красные дьяволы» сделают мадридскому клубу привлекательное предложение. Наставник МЮ Жозе Моуриньо ранее отмечал, что ему необходим новый хавбек.

Звучат также слухи о том, что в обратном направлении может отправиться голкипер Давид Де Хеа.