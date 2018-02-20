Де Бур: «Даже юниоры „Аякса“ играли в позиционный футбол лучше, чем игроки „Интера“»

Голландский специалист Франк де Бур вспомнил о своей работе в «Интере», где он проработал лишь с начала сезона-2016/17 до ноября.

«У меня было много трудностей в Италии, и по большей мере это обусловлено даже не языковым барьером. Я не мог передать игрокам свои наработки и идеи.

Наш образ мышления больше похож на английский, тогда как в „Интере“ все было основано на эмоциях. В команде сформировался костяк из семи или восьми футболистов. Это было немного хаотично, все делали то, что хотели. Я пытался привить „Интеру“ позиционный футбол, но даже юниоры в „Аяксе“ были лучше к этому приспособлены».