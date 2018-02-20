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Де Бур: «Даже юниоры „Аякса“ играли в позиционный футбол лучше, чем игроки „Интера“»

сегодня, 09:39

Голландский специалист Франк де Бур вспомнил о своей работе в «Интере», где он проработал лишь с начала сезона-2016/17 до ноября.

«У меня было много трудностей в Италии, и по большей мере это обусловлено даже не языковым барьером. Я не мог передать игрокам свои наработки и идеи.

Наш образ мышления больше похож на английский, тогда как в „Интере“ все было основано на эмоциях. В команде сформировался костяк из семи или восьми футболистов. Это было немного хаотично, все делали то, что хотели. Я пытался привить „Интеру“ позиционный футбол, но даже юниоры в „Аяксе“ были лучше к этому приспособлены».

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Все комментарии
PauloDibala
PauloDibala
сегодня в 11:55
Вот они истиные болелы Интера,(дримлиг, расти8) в начале сезона и до тура так 10( точно уже не помню сколько там Интер шел без поражения) кричали, что скудетто наше, а сейчас, в принципе как и всегда сливаются и даже на собственных ветках( 25 Дженоа Интер 2:0) не появляются.

Самое обидное, что такие "высе.." выползают только при победе своей команды и когда Ювентус проигрывает...впринципе, что еще можно ожидать о псевдо болел
Dream game
Dream game
сегодня в 10:50
ох и не говори Франк, такие бездари
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:41
в целом, де Бур прав. Но проблема не в игроках, а во всей структуре клуба, вернее их отношении к делу. гнать надо метлой этих сачков с Аппиано
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:09
Оргтехника такая оргтехника
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 10:00
не хорошо так отзыватся о бывшем клубе, это твоя проблема , что у тебя авторитет только у юниоров.
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