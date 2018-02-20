Гендир «Тосно»: «Надеюсь, в ближайшее время объявим о подписании контракта с Погребняком»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, почему клуб до сих пор не объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Погребняком:

«Когда „Тосно“ разрешат регистрировать новичков? Мы занимаемся этим вопросом. Пытаемся решить. Дело не только в задолженности перед „Зенитом“. Был еще ряд футболистов. Плюс штраф РФС. Все это мы закрыли. Теперь – дело за комиссией, которая должна собраться, отправить документы и разрешить регистрировать новичков. Именно поэтому мы пока не объявляем официально о подписании контракта с Павлом Погребняком. В ближайшее время, надеюсь, сможем это сделать».

Отметим, что Погребняк уже вовсю тренируется с тосненцами и принимает участие в товарищеских матчах.