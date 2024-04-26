В РФС рассказали, почему не перенесли матч между «Ахматом» и «Сочи»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что «Сочи» не предоставили документы с просьбой о переносе матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обращение мы видели, но существует регламент соревнований. Форс‑мажор — это всё, что угодно?
Вы видели какие‑то документы? Если форс‑мажор, нужны документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. Обращения от лиги не было. «Сочи» говорил: «У нас игроки плохо себя чувствуют». Видимо, поправились. Или нашли тех, кто мог играть через силу. Но документов никаких у нас не было. Когда происходит событие техногенного характера, климатическое, здесь всё понятно. Но тут говорят: «А мы заболели». Но и другие завтра могут то же самое сказать. Надо представить какие‑то документы, тогда можно говорить о чем‑либо.
Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненцы хотят, чтобы по факту отравления игроков «Сочи» было проведено расследование.
Сочинцы случайно ничего не отмечали в предыдущий день?
Сочинцы случайно ничего не отмечали в предыдущий день?