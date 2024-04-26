В РФС рассказали, почему не перенесли матч между «Ахматом» и «Сочи»

Генеральный секретарь РФС сообщил, что «Сочи» не предоставили документы с просьбой о переносе матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Обращение мы видели, но существует регламент соревнований. Форс‑мажор — это всё, что угодно?