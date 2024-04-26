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В РФС рассказали, почему не перенесли матч между «Ахматом» и «Сочи»

вчера, 10:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что «Сочи» не предоставили документы с просьбой о переносе матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Обращение мы видели, но существует регламент соревнований. Форс‑мажор — это всё, что угодно?

Вы видели какие‑то документы? Если форс‑мажор, нужны документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. Обращения от лиги не было. «Сочи» говорил: «У нас игроки плохо себя чувствуют». Видимо, поправились. Или нашли тех, кто мог играть через силу. Но документов никаких у нас не было. Когда происходит событие техногенного характера, климатическое, здесь всё понятно. Но тут говорят: «А мы заболели». Но и другие завтра могут то же самое сказать. Надо представить какие‑то документы, тогда можно говорить о чем‑либо.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненцы хотят, чтобы по факту отравления игроков «Сочи» было проведено расследование.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ v65brhybszv7 (раскрыть)
вчера в 13:00
Ниче не похоже,кроме твоей неприязни к Ахмату.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:43
Чего-то когда фк "Ростов" был вынужден выставить на игру с фк "Сочи" детей то никто особо не возмущался, а тут как же, южному филиалу Газпрома на поблажку не пошли. Пусть лучше в вышке останется "Ахмат" чем этот проект без истории ))
Hamman
Hamman
вчера в 12:41, ред.
Были у нас в подразделении когда-то несколько ,, товарищей " любителей бухнуть. Желательно каждый день. Так вот когда командиры начинали разбираться почему утром на службу не вышли, объясняли это очень плохим самочувствием и отмазка была всегда одна и та же - видимо чем-то отравился! А у самих банально похмелье тяжёлое.
Сочинцы случайно ничего не отмечали в предыдущий день?
v65brhybszv7
v65brhybszv7
вчера в 12:38
Достаточно небольшого домогания и матч будет провален. А тут похоже все же кто-то постарался.
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 12:12
А Ростову не переносили несмотря на эпидемию?
adekvat
adekvat
вчера в 12:08
Провести раследование, может кто специально траванул, или чья халатность.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:06
Да,тянут и от того он проигрывал и Факелу и Балтике и Рубину и Нижнему.Кто нам помог из клубов хоть с одним баллом?
Bad Listener
Bad Listener ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:06, ред.
Так можно на матч не выходить, а документами оспаривать уже техническое поражение. Больничный на работу приносят после болезни а не до. В чём тут разница не очень понятно. И вообще здоровье людей важнее трёх очков
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:46
фк АХМАТ - старается , чтобы остаться в Премьер Лиге..
Удачи!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:21
Тянут Ахмат за уши
112910415
112910415
вчера в 10:50
документы оформить прямо перед матчем ?
сложно это
Гость
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