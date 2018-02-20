Владелец «Милана»: «Безответственные СМИ вредят клубу, моему бизнесу, моей семье и мне»

Американские и итальянские СМИ провели расследование и утверждают, что одна из компаний владельца «Милана» Йонхона Ли проходит процедуру банкротства. Функционер опроверг эту информацию и подчеркнул, что подобные слухи вредят клубу:

«В течение двух последних суток некоторые безответственные СМИ распространяли истории, вредящие клубу, моему бизнесу, моей семье и мне.

С тех пор, как я приобрел „Милан“, мне пришлось столкнуться со всеми возможными сложностями и испытать беспрецедентное давление. Учитывая эти рассказы, мне хотелось создать спокойную атмосферу вокруг команды и клуба. Мы не знаем, какие цели преследуют этими слухами.

Хочу воспользоваться возможностью и кое-что пояснить, надеюсь, в последний раз. Мое финансовое положение абсолютно стабильное, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть „Милан“ на вершину».