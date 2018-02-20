Пирес: «Лига Европы должна стать приоритетом для „Арсенала“»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что «канониры» должны стремиться выиграть Лигу Европы в этом сезоне, чтобы получить возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем:

«Уже сейчас Лига Европы должна стать для „Арсенала“ приоритетом. Задача та же, что и у прошлогоднего „Манчестер Юнайтед“, это хороший пример. „Юнайтед“ одержал победу здесь и прямиком отправился в Лигу чемпионов. „Арсеналу“ очень важно настроиться именно на это.

К тому же, это трофей, хороший трофей, что очень важно. В этом сезоне Лига Европы — последняя возможность для „Арсенала“. Если взглянуть на турнирную таблицу Премьер-Лиги, „канонирам“ будет очень сложно побороться за место в первой четверке».

Наставник лондонского коллектива Арсен Венгер ранее отмечал, что «Арсенал» стремится занять место в топ-4 чемпионата Англии, чтобы именно через этот турнир пройти в Лигу чемпионов.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы коллектив Венгера разгромил «Эстерсунд».