«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»

«Бавария» одержала уверенную победу над «Бешикташем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Бешикташ» 5:0 (1:0)
Голы: Мюллер 43, Коман 52, Мюллер 66, Левандовски 79, Левандовски 88.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Коман (Рибери 81), Хамес (Роббен 44), Мартинес, Видаль (Толиссо 83), Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Бешикташ»: Фабри, Адриано, Пепе, Вида, Эркин (Генюл 63), Куарежма, Хатчинсон, Медель (Арслан 85), Бабель, Талиска, Вагнер Лав (Тошич 57).
Главный тренер: Шенол Гюнеш.
Предупреждения: Куарежма 33, Левандовски 38, Пепе 62, Тошич 90+3.
Удаление: Вида 16.
Судья: Овидиу Хэцеган.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В параллельном матче «Барселона» сыграла вничью с «Челси».
Фанов Баварии с победой!
Фанов Баварии с победой!
как обычно, ближе к очередному уходу,
приводит ряды Баварии в стройность.
Кто будет дальше,увидим уже
поздней весной,а пока с победой !
как обычно, ближе к очередному уходу,
приводит ряды Баварии в стройность.
Кто будет дальше,увидим уже
поздней весной,а пока с победой !
Ожидаемый изи проход Баварии
Ожидаемый изи проход Баварии