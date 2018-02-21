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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»

сегодня, 00:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)БешикташМатч завершен

«Бавария» одержала уверенную победу над «Бешикташем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Бешикташ» 5:0 (1:0)
Голы: Мюллер 43, Коман 52, Мюллер 66, Левандовски 79, Левандовски 88.

«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Коман (Рибери 81), Хамес (Роббен 44), Мартинес, Видаль (Толиссо 83), Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

«Бешикташ»: Фабри, Адриано, Пепе, Вида, Эркин (Генюл 63), Куарежма, Хатчинсон, Медель (Арслан 85), Бабель, Талиска, Вагнер Лав (Тошич 57).
Главный тренер: Шенол Гюнеш.

Предупреждения: Куарежма 33, Левандовски 38, Пепе 62, Тошич 90+3.

Удаление: Вида 16.

Судья: Овидиу Хэцеган.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В параллельном матче «Барселона» сыграла вничью с «Челси».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:29
Туркам нечего было и выходить в плей-офф.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:19
Турки попали под раздачу.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Санчо Панса
сегодня в 03:18
Скорее я больше верю конец света чем проход бешикташа
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 03:01
Без шума и пыли мюнхенская Бавария разобралась со своим оппонентом! Очень даже легко все вышло для баварского коллектива) Можно сказать, что подопечные Хайнкеса уже одной ногой в 1/4 финала ЛЧ!
Герцог Гогa
Герцог Гогa
сегодня в 02:57
Грозные воеводы Гога защитники Пушты столетиями боролись с османским натиском на Европу! Мои благородные предки разрывали турецких животных конями, а их лохматых женщин повязывали с собаками! О слава великой Румынии, наследнице Рима, укрощающей азиатскую грязь могучими руками воинов династии Гога!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 02:23
Не надо было удалять игрока бешика тут можно было просто дать желтую карточку испортил матч судья,тогда надо было удалять игрока барсы в матче с челси фол на виллиане но чекир этого не сделал и дал желтую карточку,моменты чем то схожи посмотрите и вы поймете.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:01
Вдесятером против немецкой машины,почти весь матч мало кто выдержит.
амурец
амурец
сегодня в 01:56
ожидаемый результат
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
сегодня в 01:44
Шикарный матч👏🏻Капитан на высоте был♥️
Верг
Верг
сегодня в 01:36
311
311
сегодня в 01:34
Жаль Ваня-любовь с Тошичем не забили!)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:29
Да чудно всё. Турки, как и португальцы наши главные конкуренты в ТК УЕФА в ближайшее время. на мой взгляд. Турков нет, у тех один Спортинг останется, нашим бы поднапрячься.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:24
даа!! повезло баварке с удалением!!
Великий Князь
Великий Князь ответил Квадратный Мяч
сегодня в 01:24
Квадратный Мяч:
По ходу Мюллер набрал сумасшедшую форму.
Это вы ещё Штирлица не видели)
Сантус
Сантус
сегодня в 01:20
А что?Кто то сомневался?)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Доктор Новитски
сегодня в 01:16
Доктор Новитски:
Всё, как обычно, громят немощей и раздвигают булки перед грандами, типичные немцы.
каких грандов? или ты про судей?
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 01:15
Туркам не привыкать к глубоким проникновениям ))) Был у нас в Арцахе зам. нач. штаба Татевосян, что ж он с пленными азерками вытворял. Они у него и в бабских платьях выплясывали и гавкали по собачьи когда еду им приносили. Дрессировал зверьков сурово. Однажды устроил между ними соревнование. Сколько черенков от лопаты влезет в муслю. Выиграл толстый азер, Октай кажется его звали. Умер от кровопотери потом. Разорвало с черного входа.
ES ES
ES ES ответил azkan
сегодня в 01:08
azkan:
Ну удалили, могли закрыться. Видимо я переоценил Бешикташ...
Первый тайм сыграли достойно, даже могли первыми забить. Но это Бавария ошибок не прощает.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:08
По ходу Мюллер набрал сумасшедшую форму.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 01:07
Пиндосы в недоумении - немчура громит умеренную оппозицию. Аха-ха)

Фанов Баварии с победой!
Mamaev
Mamaev ответил RDeanW
сегодня в 01:03
RDeanW:
Сити 4:0 Базель Ливерпуль 5:0 Порту Бавария 5:0 Бешикташ все выскочки в этом сезоне получают в плейофф по щам. вот так смотришь на это и думаешь, что даже хорошо, что наши в плейофф не попали
Ну Спартак то успел свое получить))
dimagas1
dimagas1 ответил InterChampion
сегодня в 01:02
InterChampion:
Bayern красавцы ! С приходом Хайнкеса можно рассчитывать и на победу в ЛЧ.
Рановато.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 01:00
Рекордмайстер в поряде. Хайнкесс,
как обычно, ближе к очередному уходу,
приводит ряды Баварии в стройность.
Кто будет дальше,увидим уже
поздней весной,а пока с победой !
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 00:58
турки наши братья , но вам еще долго быть на уровне Баварии , хотябы у себя на поле выиграете ради фанатов
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 00:56
Закономерно, матч сейчас посмотрю.
ES ES
ES ES ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 00:53
Владимipъ Григорянъ:
Мои.. и это были мои ожидания на матч
Да нормальные ожидания, просто ожидания на интригу была глубоко закопана 16 минуте когда черно-белые орлы остались в меньшинстве. Жалко птичку!(
azkan
azkan
сегодня в 00:52
Ну удалили, могли закрыться. Видимо я переоценил Бешикташ...
da da da
da da da ответил RDeanW
сегодня в 00:52
RDeanW:
Сити 4:0 Базель Ливерпуль 5:0 Порту Бавария 5:0 Бешикташ все выскочки в этом сезоне получают в плейофф по щам. вот так смотришь на это и думаешь, что даже хорошо, что наши в плейофф не попали
что значит выскочки?Базель нагнул ЦСКА в личках,Бешик вышел с 1го места,и сегодня играл неплохо не смотря на удаление,Базель постоянно гоняет АПЛ клубы,бывает.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:48
Вида думал что он за ДК все еще - там такое можна - если кого и удалят - то игрока условной Волыни/Зари/Карпат)).
Ожидаемый изи проход Баварии
spartach n1
spartach n1
сегодня в 00:48
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