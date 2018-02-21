Мюллер: «Удаление Виды было очень на руку „Баварии“»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер, автор дубля в ворота «Бешикташа», прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0):

«Красная карточка [Домагоя Виды] была нам очень на руку. В первом тайме мы владели мячом, но нам не хватало агрессии, мы были слегка вялыми. Во второй половине всё резко изменилось, мы действительно нажали на газ, а „Бешикташ“ устал.

Это превосходный результат перед ответной игрой. Мы понимали, что нам необходимо забивать, потому что в Турции нас будет ждать совсем другая игра».