Рахимич: «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем в Сербии»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич не сомневается, что в Москве «армейцы» будут играть не так, как в Белграде.

Сегодня «красно-синие» примут «Црвену Звезду» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем неделей ранее в Сербии. У „красно-синих“ хорошие шансы, они должны побеждать „Црвену“ и выходить в следующий раунд. Тем более игра пройдет в родных стенах. Видно, что ЦСКА было сложно в первом официальном матче нового года, но я уверен, что команда будет прибавлять».

В сербском матче команды голов не забивали.