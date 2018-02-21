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Рахимич: «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем в Сербии»

сегодня, 08:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда20:00 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич не сомневается, что в Москве «армейцы» будут играть не так, как в Белграде.

Сегодня «красно-синие» примут «Црвену Звезду» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем неделей ранее в Сербии. У „красно-синих“ хорошие шансы, они должны побеждать „Црвену“ и выходить в следующий раунд. Тем более игра пройдет в родных стенах. Видно, что ЦСКА было сложно в первом официальном матче нового года, но я уверен, что команда будет прибавлять».

В сербском матче команды голов не забивали.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 14:25
поживем увидим)
Kerri
Kerri
сегодня в 12:24
ЦСКА победы!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил time out
сегодня в 11:43
time out:
А какую игру кони могут предложить, кроме трусливого автопарка, из которого периодически будет выскакивать африканский мотоциклист.
Кто бы мог подумать, что в стаде знатоков футбола одной недостойной команды появился специалист по тактике футбола.
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 11:24
Железный Элвер знает,что говорит. И не бывший игрок ЦСКА,а действующий тренер в нашем клубе.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:03
Молодец Рахимич!
:large
cska.78
cska.78
сегодня в 10:56
Ждем победы ЦСКА!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:53
Молодец Рахимич!
time out
time out
сегодня в 10:40
А какую игру кони могут предложить, кроме трусливого автопарка, из которого периодически будет выскакивать африканский мотоциклист.
drug01
drug01
сегодня в 10:27
Верим в хороший результат
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:08
Победа "ЦСКА"! ОДНОЗНАЧНО!
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 10:05
Пора выигрывать. Удачи вам , как и всем российским клубам
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:33
а че спартаковские то тут верещат? Комментировали б свой Спартак.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:32
2:0 хотелось бы. Но не против на большее количество мячей ))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 09:26
Реализуйте хотя бы половину нереализованного в первом матче, и "братушкам" 1/8 не светит без вариантов.😉
cska plus
cska plus
сегодня в 09:22
Надеемся ужж.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:05
Должны на классе пройти харьковский малоизвестный клуб)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:05
Вся Россия за кб братьев)
ДСА
ДСА
сегодня в 09:02
Игра другая, а счет предвидится 0-0.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:02
Коней спосет только одно,если рефери будет мутко или гинер)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:59
Люди хотят цирка,верблюда в нападение и кино гарантированно)
Верим в рекордсмена43,должен не подвести)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 08:51
Что, еще хуже?) Это ж невозможно, хотя, это ж кони.
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