Лэмпард - о Кристенсене: «Нельзя совершать подобные ошибки в таких матчах»

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1) пожурил защитника «синих» Андреаса Кристенсена, из-за чьего нелепого паса каталонцы сумели перехватить мяч и сравнять счет.

«Эта пара соперников примерно равна, но теперь у „Барселоны“ есть преимущество за счет выездного гола. Они очень сильны у себя дома.

Кристенсен? Нельзя делать подобные ошибки в играх такого уровня. Если Месси давать шансы, то он обязательно будет наказывать за это».