Агент Стураро: «За три с половиной года „Юве“ ни разу не задумался о трансфере игрока»

Агент полузащитника «Ювентуса» Стефано Стураро заявил, туринский клуб никогда не думал о продаже игрока.



«Будущее Стураро определится в конце сезона. Но спешу заявить, что Стефано очень счастлив в „Ювентусе“. У него отличные отношения с руководством клуба, которое никогда не рассматривало возможность продать игрока, несмотря на предложения. За три с половиной года „Юве“ ни разу не задумался о трансфере.



Конечно, моему клиенту хотелось бы получать больше игровой практики, но в настоящее время он сосредоточен на выступлениях за туринский клуб».