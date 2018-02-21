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Игрок брянского «Динамо» дисквалифицирован на 2 года за «договорняк»

21 февраля 2018, 13:28

Нападающий брянского «Динамо» Александр Алумона получил 2 года дисквалификации за участие в договорном матче, который состоялся в 2016 году, когда футболист выступал за белорусскую «Ислочь». 

Поводом для суда стал матч чемпионата Беларуси между «Ислочью» и брестским «Динамо». Последние победили со счетом 4:2. По имеющейся информации, шестеро игроков получили по 1000 долларов, а Алумона – 600 долларов. 

Наказание Алумоны распространяется только на территории Беларуси, однако прокуратура уже передала дело футболиста коллегам из России.

Ранее в нечестной игре подозревали «Урал».

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Parovoznic
Parovoznic ответ vistory (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2018 в 15:12
Болельщик цска, что ли?
ДАША Д
ДАША Д
21 февраля 2018 в 13:41
Мало того что обидели, недоплатили, так еще и дисквалифицировали.
Гость
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