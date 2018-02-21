Умтити хочет покинуть «Барселону»

По данным из прессы, защитник «Барселоны» Самуэль Умтити недоволен своим положением в команде.
Сообщается, что 24-летний футболист желает покинуть расположение каталонского клуба. Одним из подходящих вариантов является «Манчестер Юнайтед», который ранее проявлял заинтересованность к игроку. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 53 миллиона фунтов.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.