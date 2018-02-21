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Умтити хочет покинуть «Барселону»

сегодня, 14:09

По данным из прессы, защитник «Барселоны» Самуэль Умтити недоволен своим положением в команде.

Сообщается, что 24-летний футболист желает покинуть расположение каталонского клуба. Одним из подходящих вариантов является «Манчестер Юнайтед», который ранее проявлял заинтересованность к игроку. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 53 миллиона фунтов. 

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Все комментарии
Пластун
Пластун
сегодня в 15:31
Чем не доволен? Он железный игрок основы. Ему хотят улучшить контракт. Бред полнейший. Команда выигрывает титулы в отличии от МЮ.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:18
Барсуки в панике!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 14:44
😂😂😂
dimagas1
dimagas1
сегодня в 14:39
А что у него с положением не так?За стол месся не пускает?)))
Охотник На Глоров Реалa
Охотник На Глоров Реалa
сегодня в 14:35
Мадридская желтая пресса школьников.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 14:30
Интересно каким положением он недоволен? Че за бред я прочитал?
neomessi
neomessi
сегодня в 14:25
Утка жирная, он игрок основы .
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:21
Понял видимо куда попал
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:15
Не пошло у паренька...
дурман
дурман
сегодня в 14:13
Утка, чем он может быть не доволен?
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:11
а чем он недоволен??основной защитник команды....
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