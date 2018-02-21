Наставник «Ниццы»: «Возможно, нам удастся совершить подвиг»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр не привык видеть так много снега, и тем не менее его команде придется провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» в Москве. Специалист делится ожиданиями и выделяет в составе «железнодорожников» Мануэла Фернанеша:

«Необычно, что так много снега, но мы играем в феврале при температуре 15 градусов ниже нуля. Надо играть в любом случае. Не думаю, что матч будет перенесён. Мы знаем, что нам надо забить два гола, и сделать это будет трудно.

Мануэл Фернандеш — великолепный игрок, он это показал в первом матче. Он делает необычные передачи и может забить со штрафного. Но он не единственная угроза для нас. Впереди у „Локо“ есть Фарфан, Ари и братья Миранчуки. „Локомотив“ показал, что умеет играть на небольшом пространстве, а у игроков отличное взаимопонимание. Кроме того, „Локо“ прекрасно играет на контратаках, один раз мы уже расслабились и теперь будем сосредоточенны и внимательны.

Состав на завтрашний матч мы ещё не определили, ведь впереди ещё одна тренировка. Мы понимаем важность матча и знаем, что нужно выкладываться на все сто процентов. Возможно, нам удастся совершить подвиг. В прошлом мы предпринимали попытки изменить схему, и исключать этого сейчас нельзя».

Была вероятность, что матч перенесут на стадион в Сочи.