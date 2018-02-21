Форвард «Ниццы»: «Надеемся, что холод в Москве нас не убьет»

Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа делится ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом»:

«Мы понимаем важность матча, в первой игре создавали опасные моменты у ворот „Локомотива“. Сейчас нам надо выложиться на все сто, тогда, возможно, удастся совершить подвиг.

Погода не такая, как в Ницце, но мы надеемся, что холод нас не убьет. Надо бегать и делать все, чтобы согреться, тренерский штаб подскажет, что делать. Что касается самой игры, нам надо забить два гола, это будет трудно. Вместе с тем надо будет обороняться, „Локомотив“ - сильная команда, поэтому мы должны совершить подвиг».

Команды рассудит чешский арбитр Павел Краловец.