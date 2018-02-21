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Дешам: «У Погба нет проблем в „Манчестер Юнайтед“. Он проводит очень хороший сезон»

вчера, 18:41

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает, что полузащитнику Полю Погба приходится тяжело в «Манчестер Юнайтед»:

«Я за ним наблюдаю, у Поля нет проблем. У него была микротравма, потом он приболел. Погба проводит очень, очень хороший сезон в „Манчестер Юнайтед“.

Без всяких препятствий он может играть на любой позиции в полузащите. Когда он играет в тройке хавбеков, то получает больше свободы, она ему нравится. Он талантлив и креативен, но может сыграть просто и прагматично.

При схеме с двумя полузащитниками Поль получает меньше свободы, но при этом чаще работает с мячом, а это он также любит».

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Все комментарии
shur
shur ответил Владимир Ушаков
вчера в 19:42
Владимир Ушаков:
Да все нормально с ним, просто форму немного растерял
...нам победы нужны,а не растеряхи!!!
shur
shur
вчера в 19:40
...уж кому,а Дешаму грех жаловаться на состав сборной,на данный момент французы одна из сильнейших команд в мировом футболе,даже без отбывающего срок в МЮ темнокожего паренька,не понимающего как ему повезло быть в великом клубе!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:24
По-моему Дешам просто решил поддержать Погба.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Зажралась шоколадка, в этом проблема.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:58
Да все нормально с ним, просто форму немного растерял
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