Дешам: «У Погба нет проблем в „Манчестер Юнайтед“. Он проводит очень хороший сезон»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает, что полузащитнику Полю Погба приходится тяжело в «Манчестер Юнайтед»:

«Я за ним наблюдаю, у Поля нет проблем. У него была микротравма, потом он приболел. Погба проводит очень, очень хороший сезон в „Манчестер Юнайтед“.

Без всяких препятствий он может играть на любой позиции в полузащите. Когда он играет в тройке хавбеков, то получает больше свободы, она ему нравится. Он талантлив и креативен, но может сыграть просто и прагматично.

При схеме с двумя полузащитниками Поль получает меньше свободы, но при этом чаще работает с мячом, а это он также любит».