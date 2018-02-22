Впечатляющая статистика Ковачича в матче с «Леганесом»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич сыграл важную роль в победе команды над «Леганесом» в матче перенесённого 16-го тура чемпионата Испании (3:1). Вышедший в старте 23-летний хорват показал высокий процент точных передач. Успешными оказались 96.7% пасов Ковачича (88 из 91).

Хавбек также поучаствовал во всех трёх забитых мячах «Реала». Он начал атаку, которая привела к первому голу команды, затем поучаствовал в комбинации, предшествовавшей второму мячу «сливочных», и, наконец, заработал пенальти, который был реализован Серхио Рамосом.