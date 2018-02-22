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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Впечатляющая статистика Ковачича в матче с «Леганесом»

сегодня, 04:58
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич сыграл важную роль в победе команды над «Леганесом» в матче перенесённого 16-го тура чемпионата Испании (3:1). Вышедший в старте 23-летний хорват показал высокий процент точных передач. Успешными оказались 96.7% пасов Ковачича (88 из 91).

Хавбек также поучаствовал во всех трёх забитых мячах «Реала». Он начал атаку, которая привела к первому голу команды, затем поучаствовал в комбинации, предшествовавшей второму мячу «сливочных», и, наконец, заработал пенальти, который был реализован Серхио Рамосом.

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro
сегодня в 11:18
На данный момент Ково единственный кандидат на замену Модрича, больше никто на ум и не приходит. Нужно просто доверять ему и дать побольше игрового времени, он даже поталантливее Луки будет.
Pancher_95
Pancher_95 ответил kazakoff
сегодня в 10:34
Эдегор игрок Реала, находится в аренде
cevin cigan
cevin cigan ответил FERIS
сегодня в 10:09
FERIS:
Надеюсь Ковачич достойно заменит Модрича!
У него всё для этого есть! Ни Иско,ни Хамес (эти ребята другого плана)никогда не заменят Лукиту,так как это сделает Матео.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:45
Надеюсь Ковачич достойно заменит Модрича!
cevin cigan
cevin cigan ответил kazakoff
сегодня в 09:37
kazakoff:
Смотри Зидан неупусти талант А то эдегора уже потеряли
Эдегора никто не упускал,он в аренде. Что касается Ковачича,он безусловный талант и только дело ближайшего времени,стать полноценным игроком основы(если Перец не купит очередную дорогую игрушку)
NGY
NGY
сегодня в 06:14
Вот, вот они те новости, которые я ждал о Ковачиче.

Дайте этому парню, еще больше игрового времени и он будет просто зверствовать на поле.
В этом парне талант хоть отбавляй!

Так держать Матео!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 05:57
Ну этот парень будущее Реала и всего мирового футбола. Преемник Модрича.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:01
Смотри Зидан неупусти талант
А то эдегора уже потеряли
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