Моуриньо: «Боюсь, у Эрреры серьёзная травма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал замену хавбека команды Андера Эрреры на 17 минуте матча Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0):

«Боюсь, это серьёзная травма. У него было небольшое повреждение, из-за которого он пропускал последние несколько матчей, но медицинский штаб заверил, что он был готов на сто процентов ещё для субботнего матча. Мы не стали его выпускать, чтобы дать ему время набрать форму, но похоже, что он не был полностью готов к сегодняшней игре, хотя последние 4 дня выглядел здоровым».