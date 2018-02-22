Мхитарян: «Некоторые говорят, что я не могу играть с Озилом. Не могу этого понять»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал слова критиков, считающих, что он не сможет сыграться с другим хавбеком «канониров» Месутом Озилом:

«Некоторые говорят, что я не могу играть вместе с Озилом, но я не понимаю, почему люди так в этом уверены. Я наслаждаюсь игрой с Месутом, он восхитительный футболист.

Понемногу я с ним сыгрываюсь, а о его талантах и способностях знают все. Так почему бы и нет? Все возможно, почему бы не поместить две „десятки“ на поле?

Знаете, даже если мы выступаем очень хорошо, всегда остается пространство для развития. Развиваться можно в любом направлении».

Ранее армянский хавбек назвал Озила лучшей «десяткой» в мире.