Болельщики «Халл Сити» забросали поле теннисными мячами во время матча

Болельщики «Халл Сити» во время домашнего матча с «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе забросали поле теннисными мячами. Фанаты команды таким образом высказали свое недовольство работой владельцев клуба.

Stoppage in play as Hull fans throw tennis balls onto the pitch in protest against the Allams 🎾 pic.twitter.com/Ik0hU6WrGP