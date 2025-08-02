Раков установил новый рекорд «Крыльев Советов»

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вчера, 21:18

Нападающий «Крыльев Советов» в трех первых турах чемпионата РПЛ сделал пять результативных действий, установив новый рекорд самарского клуба.

На старте сезона форвард забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Никто из футболистов не начинал сезон настолько успешно за последние 16 лет (статистика голевых передач ведется в РПЛ с 2009 года).

Из футболистов «Крыльев» по четыре результативных действия в трех стартовых турах удавалось сделать (сезон 2015/16), (2019/20) и (2023/24).

Ну а рекорд турнира принадлежит , который набрал 7 очков по системе «гол+пас» в составе «Зенита» в минувшем сезоне.