Раков установил новый рекорд «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в трех первых турах чемпионата РПЛ сделал пять результативных действий, установив новый рекорд самарского клуба.
На старте сезона форвард забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Никто из футболистов не начинал сезон настолько успешно за последние 16 лет (статистика голевых передач ведется в РПЛ с 2009 года).
Из футболистов «Крыльев» по четыре результативных действия в трех стартовых турах удавалось сделать Йоану Молло (сезон 2015/16), Александру Соболеву (2019/20) и Роману Ежову (2023/24).
Ну а рекорд турнира принадлежит Максиму Глушенкову, который набрал 7 очков по системе «гол+пас» в составе «Зенита» в минувшем сезоне.