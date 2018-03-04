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Канте: «Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу»

04 марта 2018, 11:24
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мыслями накануне сегодняшнего матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Все знают, что эта игра для нас очень важна, особенно после той встречи с „Манчестер Юнайтед“. На данный момент мы входим в топ-4.

Мы подготовились к этой игре наилучшим образом. Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта 2018 в 15:40
Хорошей всем игры
просто сашка
просто сашка
04 марта 2018 в 14:06
да шейхов нынче не остановить
Igo0rek
Igo0rek ответ vastudio (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2018 в 12:42
Фанаты Арсенала тоже так думали))
Rheinfall
Rheinfall
04 марта 2018 в 12:19
Вряд ли ;)
КЭТиК
КЭТиК
04 марта 2018 в 12:19
0-3 попадут в легкую
Romeo 777
Romeo 777
04 марта 2018 в 12:15
Мората зарешает...
sihafazatron
sihafazatron ответ dark_Akex (раскрыть)
04 марта 2018 в 12:00
моуриньо чтоли виноват?)) да я понял, такое частенько бывает
dark_Akex
dark_Akex ответ Igo0rek (раскрыть)
04 марта 2018 в 11:54
Игра рассудит.
Igo0rek
Igo0rek ответ dark_Akex (раскрыть)
04 марта 2018 в 11:50
Максимум что вы сможете забрать, это мячи из сетки своих ворот.
dark_Akex
dark_Akex ответ Igo0rek (раскрыть)
04 марта 2018 в 11:40
Сами заберём.
dark_Akex
dark_Akex ответ sihafazatron (раскрыть)
04 марта 2018 в 11:40
Он видел таблицу и сказал что на данный момент мы вышли из топ-4. Виноват переводчик, а не Канте.
sihafazatron
sihafazatron
04 марта 2018 в 11:26
"....На данный момент мы входим в топ-4."
он таблицу видел?
Igo0rek
Igo0rek
04 марта 2018 в 11:26
Никто вам победу не отдаст!!!!
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