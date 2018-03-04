Канте: «Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мыслями накануне сегодняшнего матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Все знают, что эта игра для нас очень важна, особенно после той встречи с „Манчестер Юнайтед“. На данный момент мы входим в топ-4.
Мы подготовились к этой игре наилучшим образом. Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу».
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