Канте: «Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу»

1520151841

04 марта 2018, 11:24

Полузащитник «Челси» поделился мыслями накануне сегодняшнего матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».



«Все знают, что эта игра для нас очень важна, особенно после той встречи с „Манчестер Юнайтед“. На данный момент мы входим в топ-4.



Мы подготовились к этой игре наилучшим образом. Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу».