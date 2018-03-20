Васкес: «Надеюсь играть в „Реале“ долгие годы»

20 марта 2018, 17:53

Нападающий «Реала» признался, что надеется играть за «сливочных» еще много лет подряд.

«Думаю, сейчас я переживаю свой лучший момент в „Реале“. Я приехал сюда, внес свой вклад в успехи команды и добился хороших результатов.

Я всегда мечтал играть за „Реал“. Когда клуб предложил мне вернуться, это стало вознаграждением за мои ежедневные труды.

В „Реале“ я сформировался как футболист и надеюсь играть за этот клуб еще долгие годы».

Васкес находится в системе «Реала» с 16 лет, однако заиграть в основе ему удалось не сразу. В сезоне-2014/15 Лукас играл на правах аренды в «Эспаньоле». В текущей кампании он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Испании.

Ранее 26-летнего Васкеса сватали в Англию.