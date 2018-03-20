Каземиро: «В Москве холодно, но мы привыкли к такой погоде»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро на пресс-конференции признался, что холодная погода в Москве не стала проблемой для игроков национальной команды.
«В Москве холодно, но большинство игроков сборной живет в Европе, поэтому холод для нас не является чем-то необычным. Я заметил, что город живет насыщенной жизнью, но какого-то духа футбола я пока не чувствую. Знаю, что россияне любят футбол, поэтому уверен, что мы прочувствуем это во время чемпионата мира.
В составе сборной России я бы не стал выделять кого-то конкретно, но это сильная команда, футболисты здесь очень сильны духом и своим настроем.
Мы знаем, что сыграем на стадионе, где пройдет финал чемпионата мира, поэтому это шанс для нас загадать желание, чтобы вернуться сюда в будущем. Что касается мяча, сделанного для турнира, то для классного футболиста не важно, каким мячом играть, это не влияет на качество футбола».
Напомним, что товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».
В холодильники?
В холодильники?
ахахах
ахахах