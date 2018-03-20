Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2018

Каземиро: «В Москве холодно, но мы привыкли к такой погоде»

20 марта 2018, 15:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 3Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро на пресс-конференции признался, что холодная погода в Москве не стала проблемой для игроков национальной команды. 

«В Москве холодно, но большинство игроков сборной живет в Европе, поэтому холод для нас не является чем-то необычным. Я заметил, что город живет насыщенной жизнью, но какого-то духа футбола я пока не чувствую. Знаю, что россияне любят футбол, поэтому уверен, что мы прочувствуем это во время чемпионата мира.

В составе сборной России я бы не стал выделять кого-то конкретно, но это сильная команда, футболисты здесь очень сильны духом и своим настроем.

Мы знаем, что сыграем на стадионе, где пройдет финал чемпионата мира, поэтому это шанс для нас загадать желание, чтобы вернуться сюда в будущем. Что касается мяча, сделанного для турнира, то для классного футболиста не важно, каким мячом играть, это не влияет на качество футбола».

Напомним, что товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каземиро
Источник: tass.ru
Анчелотти: «Ферлан Менди — лучший левый защитник в мире»
18 января
Кайл Уокер: «Де Брюйне находится на уровне Месси и Роналду»
17 января
Мбаппе: «Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути»
17 января
Моуриньо отреагировал на увольнение из «Ромы»
17 января
Санчо заявил, что счастлив в «Боруссии» Дортмунд
14 января
Тен Хаг: «Проблемы вне поля мешают Антони играть в футбол»
12 января
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
20 марта 2018 в 16:30
В апреле бы приехали , теплее будет .
Colchoneros
Colchoneros
20 марта 2018 в 16:04
Где привыкали к погоде?
В холодильники?
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
20 марта 2018 в 15:42
футболисты здесь очень сильны духом и своим настроем

ахахах
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 