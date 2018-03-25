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«Краснодар» обыграл свою молодежку в товарищеском матче

25 марта 2018, 18:49

«Краснодар» провел товарищеский матч со своей молодежной командой. Основная команда выиграла матч в серии послематчевых пенальти.

«Краснодар» - «Краснодар»-мол. 1:1 (0:0, по пенальти – 5:4)
Голы: Газинский 75 — Григорян 90+1.

Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Рамирес, Шишкин, Грицаенко, Петров, Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон, Мамаев, Лаборде.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Стартовый состав «Краснодара»-мол.: Сафонов, Бородин, Мартынов, Бочко, Ивашин, Черников, Голубев, Уткин, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.
Главный тренер: Мурад Мусаев.

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Все комментарии
Arsenal007
Arsenal007
25 марта 2018 в 20:10
Где ИГНАТЬЕВ, МББЛЯЯЯЯ ???!!?!?!?!?!?!
нечитайло
нечитайло
25 марта 2018 в 19:57
справились
Saang
Saang
25 марта 2018 в 19:10
Внезапно, да?
ДСА
ДСА
25 марта 2018 в 18:53
Шалимов уже и молодежку переиграть не может.
Гость
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