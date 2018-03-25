«Краснодар» обыграл свою молодежку в товарищеском матче

«Краснодар» провел товарищеский матч со своей молодежной командой. Основная команда выиграла матч в серии послематчевых пенальти.
«Краснодар» - «Краснодар»-мол. 1:1 (0:0, по пенальти – 5:4)
Голы: Газинский 75 — Григорян 90+1.
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Рамирес, Шишкин, Грицаенко, Петров, Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон, Мамаев, Лаборде.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Стартовый состав «Краснодара»-мол.: Сафонов, Бородин, Мартынов, Бочко, Ивашин, Черников, Голубев, Уткин, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.
Главный тренер: Мурад Мусаев.