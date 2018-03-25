Заговор против вратарей. Мячи и результативность ЧМ

Голкиперы снова возмущены из-за мяча чемпионата мира. «Соккер.ру» изучает забавную теорию заговора: чиновники ФИФА специально подставляют вратарей?

Чемпионат мира 2002. Заговор против голкиперов?

Три года трудились инженеры «Adidas», чтобы создать мяч «Fevernova». Не придумали никакой революции, соединили 32 шестигранника, но изменили технологию и материалы. Мяч сразу стали критиковать голкиперы, считали его слишком легким, непривычным. Но за счет слоев покрытия по три миллиметра толщиной «Fevernova» был устойчивым в полете и удобным для форвардов.

Вот только если на ЧМ-98 – первом, где было 32 участника, средняя результативность составила 2.67 гола за игру, то в Южной Корее и Японии упала до 2.52. Получается, мяч сделали для всех форвардов, а воспользовался им только Роналдо, забивший восемь раз? Вряд ли, Клозе из своих пяти голов три передал в дар Саудовской Аравии в матче, который завершился со счетом 8:0. Так что лучшим снайперам турнира помогли не мячи, а строго мастерство.

Когда говорим о матчах самых мастеровитых, то в плей-офф забили всего 26 мячей в 15 играх (поединок за третье место не учитываем – там зачастую веселье и похмелье). Получается всего по 1.73 гола за игру. О каком коварном мяче речь, если у Бразилии с великой атакой по два гола за игру в плей-офф, а туркам в полуфинале положили всего один? Ведущие команды турнира не смогли воспользоваться мячом, созданным, чтобы вредить вратарям. Заговора не было или коварство мяча не сказалось?

Чемпионат мира 2006. Вратарям снова не угодили?

Здесь суть претензий понять проще. Впервые голкиперы старой школы встретили мяч, созданный по совершенно новой технологии. Использовали термоусадочные швы, значительно повысилась водонепроницаемость. Вратарям стало сложнее работать с новым мячом, ведь Teamgeist был гладким – скользким при намокании, а также впервые состоял из 14 кусков, а не из 26 или 32. Летел с колебаниями, как бейсбольный мяч.

Но как это чудо технической мысли повлияло на результативность? Снова фиксируем падение среднего показателя – до 2.3 гола за матч. Более того, в плей-офф немецкого турнира увидели снова всего 26 мячей в 15 играх, было 4 серии пенальти после скромных ничьих, и два раза матчи завершились по нулям. Отнимите два погрома по 3:0 – получите по 1.5 гола за игру в оставшихся матчах. Слабая результативность, мяч не помог лучшим сборным отличаться чаще.

Зато пошли яркие дальние удары! Лам шикарно жахнул в ворота Коста-Рики в матче-открытии, Росицки огорчил США. Дзамбротта пробил Шовковского дальним ударом низом, у Джеррарда получился выстрел из-за штрафной площади. Но все удары отличались по технике. Даже Яшин не мог справиться с дальними выстрелами в 1962-м году – хорошую подкрутку любого мяча сложно отразить. Если ставка ФИФА на дальние удары сработала, то почему голов в Германии забили меньше?

Чемпионат мира 2010. Худший мяч в истории мундиалей?

Вправду ужасный мяч. Jabulani стал полным инженерным провалом. На дистанции в двадцать метров мог несколько раз изменить направление, был легким и вел себя, как мяч для пляжного футбола. Впрочем, не только вес определяет поведение в полете, но и технология сборки. Официальный мяч турнира в ЮАР провалился, поскольку был слишком эластичным.

При полете после легких ударов «вилял» сильнее, под мячом образовывалась зона пониженного давления и мяч «несло». Вратари прозвали Jabulani «танцором» и критиковали с первых же тренировок. Такая репутация сказалась на продажах чуда техники из восьми кусков. Плюс инженеры напортачили со швами, устойчивый полет обеспечить не смогли. Но как ужасный мяч сказался на результативности?

В ЮАР забивали всего 2.27 мяча за игру, а также на два меньше, чем в Германии. При этом в плей-офф без учета матча за третье место собрали аж 39 мячей. Так что это первый раз, когда можно обвинить мяч в усложнении жизни вратарям. Хотя обратите внимание на показатели Ховарда, Эньямы, Бенальо или М’боли – у всех минимум по 5 сэйвов за игру. Впрочем, важно также смотреть на голы – вторую сторону ударов.

В плей-офф результативность выросла до 2.6 гола за игру, но это значит, что в группах забивали очень мало. Получается, мяч, который критиковали все, влиял не всегда. Касильяс назвал его «издевательством над вратарями». Буффон - «позором мирового футбола», а Сезар - «подделкой». Были правы, поскольку в первый и последний раз на мяч жаловались даже полевые игроки – точные пасы не получались. Вот только теории заговора мешает одна важная деталь.

Сборная Испании выиграла турнир после четырех забитых мячей в четырех матчах плей-офф. Чемпион не ставил на дальние удары, такие выстрелы в целом были – как обычно, но аномального количества голов издали не зафиксировали. А Касильяс, который жаловался на Jabulani постоянно и агрессивно, отбил проклятый мяч в финале чемпионата мира. Похоже, всегда важно подстроится под новый снаряд, а дальше все зависит от качества удара и реакции вратаря.

Чемпионат мира 2014. Мяч – лучше, сюрпризов – больше?

Вратари снова жаловались – на вес новинки, но можно смело делать вывод, что как бы плохо мяч ни вел себя в полете, на общую результативность турнира его конструкция влияет мало. А вот на характер самих голов – еще как. Jabulani был создан, чтобы стать участником идеальных преступлений – таких дальних ударов, как у ван Бронкхорста в ворота Уругвая, или обводящих выстрелов, как у Суареса в ворота Южной Кореи.

Поэтому в Бразилии «Adidas» решил замолить грешок – наняли физиков и лаборатории, пригласили 600 футболистов для испытаний. В результате переложили все расходы на плечи покупателей, ведь «Brazuca» оказался очень дорогим. Зато поменяли стиль, сшили мяч из шести кусков, сделали водонепроницаемым. При этом учли критику Касильяса и компании – мяч стал немного шероховатым, поменяли материал, мяч стал более устойчивым в полете.

Но после этого средняя результативность в Бразилии наоборот выросла! Впервые за десятилетие создали мяч, который подошел голкиперам, а пропустили они больше. Парадокс объясняется стилем некоторых сборных. Забили 171 мяч, подняли среднюю результативность до 2.67 гола за игру. Но в плей-офф в 14 играх (не считая матч за третье место и полуфинал Германии и Бразилии) придумали всего 24 гола.

Получается, средний результат получили за счет погрома бразильцев и веселых матчей на групповом этапе, вроде разгромной победы Голландии над испанцами 5:1. В решающих играх результативность стандартная, а в финале забит один гол. Мяч не сказался, как и его коллеги.

Чемпионат мира 2018. В ФИФА снова мечтают о голах?

Конечно, Инфантино просил «Adidas» создать мячи для форвардов, а не для вратарей. И для дворового футбола – не забывайте, что надо продавать миллионы мячей по всему миру, чтобы разработка приносила прибыль. Значит, у вас тоже должны получаться красивые удары, а не только у Месси и Роналду. Так что тер Штеген, Рейна и Де Хеа накинулись на Telstar 18, поскольку он опять новый и непривычный, а не потому, что обязательно плохой. О «неконтролируемой траектории» говорят с 2002 года.

Но проблемой нового мяча с использованием культовых традиций может быть форма шести частей, из которых он состоит, а также скользкое покрытие. Балансировка сферы, если сшита из таких сложных лоскутков, представляет сложную задачу, и если в одном конкретном изделии будет брак – мяч может повлиять на результат игры. Снаряд современный, но голкиперы могут ругаться по делу. Правда, к результативности чемпионатов мира мячи не имеют прямого отношения, как мы выяснили.

Голкиперы всегда бурчат и ноют по этому поводу. Так что Плетикоса прав – ничего хуже мяча чемпионата мира в ЮАР не придумали, а к новому снаряду привыкнут. Поскольку свежий мяч собран по совершенно другой технологии, то может оказаться не таким страшным, как показалось ведущим голкиперам мира при первом знакомстве. В ФИФА заинтересованы получить мяч, который летит непредсказуемо, но при этом он не может быть «заколдованным» - при обычных пасах должен лететь точно к адресатам.

Миф можно считать развенчанным?

Мячом почти всегда довольны форварды, всегда недовольны вратари, но средняя результативность из-за новых технологий не выросла. Наоборот, как только мяч сделали с отсылкой к классике – голов стало больше. К слову, на чемпионате мира в Бразилии из 171 гола лишь 10.5% были забиты ударами из-за штрафных площадей (18 мячей). Посмотрим, сколько таких голов будет в России, ведь прогноз Рейны – 35 штук.

Но даже в ЮАР ужасно сделанным мячом забили всего 26 голов из-за пределов штрафных! Получилось целых 17.9% от общего количества, ЧМ-10 был одним из самых слабых по результативности в истории, поэтому мяч и повлиял. Голов было мало, зато Jabulani летал, как хотел, чем порой пользовались. Поэтому сейчас вратари себя переоценивают – общее количество пропущенных ими голов не всегда зависит от мячей.

С плохими разработками справились в Африке намного лучше, чем с приличным мячом в Южной Америке. В России темперамент турнира зададут команды, хотя от большого количества голов зрители точно не откажутся. А если мяч в этом поможет – тем лучше, ведь он одинаковый для всех участников. Все справедливо, пусть даже вратарям придется несладко.