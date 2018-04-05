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Орлов: «„Зениту“ нужен тренер, который бы резал по живому»

05 апреля 2018, 14:34

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением проблем «Зенита»:

«Будущее Манчини определит руководство. Нужен „Зениту» Семак или нет — это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы, должна быть трансферная кампания. Сейчас у „Зенита" 18-19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения — зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей. 

Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы „Зенита". Могу объяснить, почему мы проигрываем. У нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы — по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12-13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого — 10. Как можно их сравнивать?"

Ранее с критикой на Антона Заболотного также обрушился журналист Василий Уткин.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
06 апреля 2018 в 21:23
хирург?
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответ Полевой Командир (раскрыть)
06 апреля 2018 в 00:50
Скорее всего есть схема отмыва этих денег.))) По другому такие растраты не объяснить.
Уже было с Капелло, тоже длительный контракт подписали и думается мне, что что бы расплатились с Капелло, ему пришлось кое с кем поделиться.)
Apsny
Apsny
05 апреля 2018 в 19:49
Меньше нужно тратить народные деньги.
Верг
Верг
05 апреля 2018 в 19:30
Орлов " зениту нужен тренер который в первый год выиграет лигу чемпионов"
4RT
4RT
05 апреля 2018 в 18:15
Каждый раз одно и тоже.В начале нахваливает нового тренера,как его мол с руками оторвали и какой он тренер распрекрасный и теперь уж точно всё будет замечательно.....,а потом 62ом поливает.
galem72
galem72
05 апреля 2018 в 18:09
От безысходности орлуша уже на мокруху заманивает. ))
Лакшери
Лакшери
05 апреля 2018 в 17:23, ред.
Зениту нужно в ФНЛ обязательно.
шацк
шацк
05 апреля 2018 в 17:23
Гена ну наконец то ты расставил все по местам! Правильно гоните в шею Манчини, распродавайте всех звезд за полцены от какой брали, а то и меньше, зовите нового тренера, вон Аллегри скоро освободится. Давно тебя не было слышно, ты после Маслаченко второй специалист больной своей командой и не боящийся говорить чушь)) Гена не будите вы чемпионами пока не уберете от своей кормушки ФУ и МУ и еще бакланов обязательно надо прогнать!
Лакшери
Лакшери ответ Tolerast (раскрыть)
05 апреля 2018 в 17:22
Эти игроки ни при каком тренере играть в России и уж тем более в избалованом Зените, которому лишь бы свой канал на ЮТУБЕ вести, не будут.
Адвокат 76
Адвокат 76
05 апреля 2018 в 17:19
Николая Валуева надо ставить главным тренером, он и играть научит правильно, мозги кой кому поправит на нужное место, и любить клуб заставит, не за деньги, а за эмблему клуба.
Palex
Palex ответ Санчо Панса (раскрыть)
05 апреля 2018 в 17:08
Клопп например.
Полевой Командир
Полевой Командир
05 апреля 2018 в 16:31
Я балдею с такого подхода к финансовым тратам... Во-первых предлагать Манчини сразу такой контракт на несколько лет, понимая, что в случае его разрыва придется платить неустойку, во-вторых - дождаться, когда Семак заключит свой контракт с УФОЙ, и потом что то решать - зная, что в случае разрыва его контракта ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ неустойку, только уже в карман клуба Уфа, - и это тоже придется делать Зениту, если руководство решить тащить к себе Семака..... Во истину - "ДЕНЬГИ ЕСТЬ, УМА НЕ НАДО"
Tolerast
Tolerast
05 апреля 2018 в 16:23
Манчини и вправду пора уже менять,он загнал команду в тупик и не знает как использовать потенциал имеющихся игроков
ДАША Д
ДАША Д
05 апреля 2018 в 16:16
Арифметика проста: чем больше игроков купят - тем больше откатов получат.
Vadik
Vadik
05 апреля 2018 в 16:15
Всё по делу)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
05 апреля 2018 в 15:51
"По живому резать" может только Гуливер, а Бердыев не справится.
drug01
drug01
05 апреля 2018 в 15:38
Пожалуй Бердыев смог бы поднять Зенит....
Obdulio Varela
Obdulio Varela
05 апреля 2018 в 15:32
Правильно, а то лазурному танцору вечно что-то мешает
Санчо Панса
Санчо Панса
05 апреля 2018 в 15:30
Чтобы резал по живому и чтобы у него не было в команде любимчиков! Да и вообще Зениту нужен именно тренер, а не менеджер, кем и является по сути Роберто Манчини.
The Blue Oyster Bar
The Blue Oyster Bar ответ Некошерная свинья (комментарий удален) (раскрыть)
05 апреля 2018 в 15:22
сча донос на тебя напишет в модераторскую
Вальдемар Анасратий
Вальдемар Анасратий
05 апреля 2018 в 15:19
https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2014/09/22/11/1411411013_2097633997.jpg
EAGinLE
EAGinLE
05 апреля 2018 в 15:18
Пусть ищет .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
05 апреля 2018 в 15:07
    time out
    time out
    05 апреля 2018 в 15:05
    Зениту нужен в роли тренера боец или живодер с конской скотобойни. Он-то по живому накромсает. Глядишь и команду сделает, футболистов, а не плакальщиков.
    Большой Карай
    Большой Карай
    05 апреля 2018 в 15:03
    Нужен тренер, который построит игру команды, чтоб был определен основной состав команды и резерв. От игры к игре не надо тасовать состав тем более не сыгранный еще. Нет игрока, который бы вел игру и понимал, что надо делать в любой ситуации. Подсказывал партнерам и орал на них если нужно. Сейчас нет ничего, а только куча игроков набрана и все. Жаль.
    alfranza
    alfranza
    05 апреля 2018 в 14:56
    Зениту нужен тренер который бы не ныл, а видел ошибки и нес за них ответственность. Проиграли, значит что-то в команде не работает. А не так, что судья виноват и поля. И нап хороший нужен, да. А его нет.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    05 апреля 2018 в 14:55
    Вот в чем беда..,Заболотного забыли вмонтировать.)))
    Но Генаха хоть и старенький,но сумел разглядеть причину.)
    RUSTY8
    RUSTY8
    05 апреля 2018 в 14:54
    Магат тренер немажорный, на вряд ли назначат
    Паредесбург
    Паредесбург ответ Байкал-38 (раскрыть)
    05 апреля 2018 в 14:53
      Байкал-38
      Байкал-38
      05 апреля 2018 в 14:51
      Типа такого!!!
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