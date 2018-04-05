ЦСКА разгромлен в Лондоне

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА крупно уступил «Арсеналу» на выезде.
Лондон, стадион «Эмирейтс».
«Арсенал» – ЦСКА – 4:1 (4:1)
Голы: Рэмзи 9, 28, Ляказетт 23 (пен), 35 — Головин 15.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Джака, Уилшир (Эль-Ненни 74), Озил, Мхитарян (Айвоби 61), Ляказетт (Уэлбек 74).
Главный тренер: Арсен Венгер.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, А. Березуцкий, Натхо (Миланов 73), Кучаев, Вернблум, Дзагоев (Витиньо 65), Головин, Муса (Хосонов 83).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Дзагоев 31, Муса 51, Джака 57, Щенников 58, Акинфеев 74, Бельерин 78.
Судья: Павел Краловец.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой игре «Лацио» победил «Зальцбург» (4:2).
Арсенал-ЦДКА 4-1
Спартак-ЦДКА 3-0