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ЦСКА разгромлен в Лондоне

05 апреля 2018, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавершен

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА крупно уступил «Арсеналу» на выезде.

Лондон, стадион «Эмирейтс».

«Арсенал» – ЦСКА – 4:1 (4:1)
Голы: Рэмзи 9, 28, Ляказетт 23 (пен), 35Головин 15.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Джака, Уилшир (Эль-Ненни 74), Озил, Мхитарян (Айвоби 61), Ляказетт (Уэлбек 74).
Главный тренер: Арсен Венгер.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, А. Березуцкий, Натхо (Миланов 73), Кучаев, Вернблум, Дзагоев (Витиньо 65), Головин, Муса (Хосонов 83).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Дзагоев 31, Муса 51, Джака 57, Щенников 58, Акинфеев 74, Бельерин 78.

Судья: Павел Краловец.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой игре «Лацио» победил «Зальцбург» (4:2).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
Typoк
Typoк ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
08 апреля 2018 в 19:59
А как план заменить спартачок в ЛЧ на нальчикский и тогда избежать новых семерочек
neukomm
neukomm ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
06 апреля 2018 в 20:12
Ну да, после двух выиграных-то еврокубков. Ага, рановато
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
06 апреля 2018 в 20:02
Жаль цска но нашим командам еще рано в еврокубки,только как то это рано все затягивается
112910415
112910415
06 апреля 2018 в 19:01
это судьба
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответ альсато (раскрыть)
06 апреля 2018 в 18:56
У Нас была,в то время,непросто сильная команда,а именно сплочённый,дружный коллектив,без каких-либо суперзвёзд с заоблачными запросами!!!Овчинников был важной деталью этого Могучего механизма и его вклад,в Наше Первое в Истории Чемпионство,сложно переоценить,но от него одного независило ничего,Победил Коллектив:Дружный и Сплочённый!!!Мы долго к этому шли,из года в год,из сезона в сезон и Палыч всё равно бы нашёл ключ к чемпионскому замку РФПЛ!!!
mars6791
mars6791 ответ cadmiy (раскрыть)
06 апреля 2018 в 18:22
Красиво это когда 4-3, 5_4 ну не 4_1 к 35минуте первого тайма. Не смешите людей, своими представлениями о красоте.
denmig
denmig ответ альсато (раскрыть)
06 апреля 2018 в 16:56
ваше дуло земля - давай уже свои маленькие картошки выращивай! на той земле в песке только мелкий картофель растет! дарю тебе гектар! работай быстрей! иначе заберу !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 апреля 2018 в 16:44, ред.
Если честно говорить, то нашим Клубам пока крутиться надо в ЛЕ, а В ЛЧ делать нечего. Любой наш клуб проиграет так, как вчера кони. И это им ещё повезло, что попали на не очень ходовой Арсенал. Выручал ИГОРЕК, да и сам Арсенал прощал А так......
artsinalex
artsinalex ответ альсато (раскрыть)
06 апреля 2018 в 15:25
Список я могу продолжить, но ЦДКА в нем будет только с позиции лузера.
альсато
альсато ответ denmig (раскрыть)
06 апреля 2018 в 15:08
я так и знал)))) работать вы уже не будете))) вот гундосить-это по вашей части))))
    альсато
    альсато ответ artsinalex (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 15:06
    Список, что то у тебя короткой, так и напоминает на твой.....ты уж продолжи , мил человек, и желательно с участием Спартака!?)))))
    denmig
    denmig ответ альсато (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 15:01
    Хахахахх! - это сами-сами впрягайтесь))))
    artsinalex
    artsinalex ответ альсато (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 14:19
    ЦДКА-МЮ 1-4
    Арсенал-ЦДКА 4-1
    Спартак-ЦДКА 3-0
    DonaDonni
    DonaDonni
    06 апреля 2018 в 13:50
    ЭТОТ МАТЧ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ НЕДОРАЗВИТОСТЬ НАШИХ ФУТБОЛЕРОВ. ОШИБКИ НА УРОВНЕ ДЮСШ. НАШ ЧЕМП СМЕШОН СВОИМИ ЧЕМПИОНАМИ.
    Знатог
    Знатог ответ SanitarForest (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:46
    Они в перерыве уже отмечали победу.
    RomM84
    RomM84 ответ Батя в здании (комментарий удален) (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:37
    А причем здесь 4 года до этого? Мы говорим про определенный матч! Или зенит и Спартак в прошлом году взяли по кубку чемпионов?
    альсато
    альсато ответ artsinalex (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:04
    да брось ты...себя не смеши)))
    Антон Трифонов
    Антон Трифонов ответ artsinalex (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:04
    Проблем нет) вы лучше держите свои пятачки под 7 замками.. а то новый рекорд не за горами)
    artsinalex
    artsinalex ответ альсато (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:03
    Спартак в сборной покорителей коней с крупными счетами!!!
    альсато
    альсато ответ artsinalex (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:01
    В Сборнаяй (символической)-весь Спартак , с Вашей карьерой!
    artsinalex
    artsinalex ответ Антон Трифонов (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 13:01, ред.
    Ну вот Пятницкий и Рейнгольд пусть и объясняются, а лично я давал прогноз 5-0. Коням я тоже давал прогноз 5-0, но в лучшем случае будет 1-3. В чём проблема то?
    альсато
    альсато ответ амурец (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:59
    "Лось"-при делах! Ну без Босса мы были априори только вторые-и вариантов у шпалыча не было!
    Антон Трифонов
    Антон Трифонов ответ artsinalex (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:59
    давай я тебе напомню кое что)) 1)Пятницкий: «У «Спартака» больше шансов на победу, чем у «Ливерпуля» 2) Рейнгольд: «У «Спартака» есть все, чтобы на равных играть с «Ливерпулем» и победить» 3) Каррера: «Завтра сыграем в свой футбол» Многие рассчитывали на положительный результат, но Спартак решил сыграть в свой футбол)))) так вот он какой спартаковский футбол, и у спартчей ЧСВ просто зашкаливает... 2 победы в Еврокубках за 5 лет ты только представь ахахах...
    Mi6
    Mi6
    06 апреля 2018 в 12:56
    Гинер, давайдосвидания
    artsinalex
    artsinalex
    06 апреля 2018 в 12:55
    Бесстыдные даже в символическую сборную игрового лня не попали!!!
    амурец
    амурец ответ альсато (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:54
    ну да только он один? а лось типа вообще не приделах?
    альсато
    альсато ответ амурец (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:52
    Я про" Овчину", Серега сделал Локо ЧЕМПИОНАМИ!
    artsinalex
    artsinalex ответ Антон Трифонов (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:41
    Как и рекорды 43-дырочных.
    амурец
    амурец ответ альсато (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:40
    время Босса прошло? я его всегда уважал, единственно, что смылся в Динамо
    альсато
    альсато ответ Урия Гип (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 12:35
    Так и будет! Наш ответ на Солсбери!
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