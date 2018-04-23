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Кьеллини получил повреждение подколенного сухожилия

вчера, 17:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму в недавнем матче с «Наполи». У футболиста диагностировали повреждение подколенного сухожилия. Вероятнее всего, в этом сезоне Кьеллини уже не сыграет.

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Все комментарии
Sancho655
Sancho655
вчера в 21:04
    kiendjin
    kiendjin ответил MALOVAR
    вчера в 20:41
    MALOVAR:
    Оливер 3.14... Здоровья Жорж
    Роналду..3.14
    Здоровья Куллини
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 20:11
    Всё в этом матче пошло не так с самого начала. Носатый уже не молод, понадобится время, которого нет.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 19:54
    ГЛУШАКОВ ПОЛУЧИЛ ПОВРЕЖДЕНИЕ musculus sphincter ani externus
    Kerri
    Kerri
    вчера в 19:06
    Здоровья ему!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    вчера в 18:37
    Ничего! Поправится! У нас есть кому играть! Нужно уже привыкать играть и без Жоры! Все равно он уже одной ногой на выходе! Игрок конечно сильный и очень важный для команды!
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:30
    почему не бенатия?
    Jimmy Jimmy
    Jimmy Jimmy
    вчера в 18:11
    Очень жаль, здоровья ему.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 18:05
    Оливер 3.14...
    Здоровья Жорж
    drug01
    drug01
    вчера в 18:00
    Печально все это!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 17:55
    Жаль....здоровья Жоре!
    Требл Ювентуса
    Требл Ювентуса
    вчера в 17:50
    Блин - он не сыграет в финале лиги чемпионов.
    owl_fake
    owl_fake
    вчера в 17:49
    У Кьеллини вместо сердца мусорное ведро, раз он оставляет Буффона в решающих матчах на чёрт знает кого.
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