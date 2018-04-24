Левандовски: «„Реал“ – фаворит противостояния. Но это не значит, что он победит»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Когда вы два раза подряд побеждаете в Лиге чемпионов, очевидно, что именно вы являетесь фаворитом. Но это не означает, что „Реал“ нас победит.

Последние матчи „Баварии“ показывают, что мы в хорошей форме. Но теперь нам нужно думать о „Реале“. Мы должны быть максимально сконцентрированы. Если „Реал“ будет допускать ошибки, нужно будет этим воспользоваться.

Роналду? Надеемся, что в этом году он нам не забьёт. Но „Реал“ – это не только Роналду».

Напомним, недавно появился слух о том, что «Бавария» заблокировала трансфер Левандовски в «Реал».